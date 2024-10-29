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金門海象惡劣 4艘中國海警船今再度越界干擾我方水域

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
中國海警船今天再度集結原四艘海警船於上午9時航入金門限制水域，金門海巡隊表示，此舉嚴重破壞區域和平穩定及海上交通秩序。圖／金門海巡隊提供
中國海警船今天再度集結原四艘海警船於上午9時航入金門限制水域，金門海巡隊表示，此舉嚴重破壞區域和平穩定及海上交通秩序。圖／金門海巡隊提供

受康芮颱風影響，台灣周遭海域今天的氣象預報海峽風力已達9至10級，金門南方水域海象惡劣，眾多船隻刻正避風航行，但中國海警繼昨日侵擾行動後，今日再度集結原四艘海警船於上午9時航入金門限制水域，金門海巡隊表示，此舉嚴重破壞區域和平穩定及海上交通秩序。

海巡署金馬澎分署於今天上午8時許雷達偵獲中國海警船3艘自大陸廈門航出，另1艘則自泉州圍頭往西南航行，4艘海警船接續於金門南方水域集結並抵近我限制水域外界線，侵擾意圖明顯，海巡署金馬澎分署立即部署四艘巡防艇以一對一方式對應拒止進入。

金門海巡隊在上午9時發現，中國海警由舷號「14512」、「14609」、「14603」、「14602」等4艘海警船編組，個別自金門復興嶼、翟山、料羅、北碇南方航入我國水域，我方四艘巡防艇依部署位置趨前對應，各艇全程以中、英文對海警船進行廣播，嚴正宣告我方執法立場，請其立即轉向離開我方水域，中國海警船在我巡防艇併航監控及廣播驅離下，於11時航出，歷時約2小時。

海巡署表示，中國海警船連續兩日編隊越界，今年累計已多達48次航入我金馬水域。為達侵擾台灣目的，仍不顧往來船舶航行安全及海上交通秩序，中國海警此舉已加劇兩岸隔閡，嚴重撕裂兩地人民情感無益兩岸對等交流，且東北季風及颱風來襲，海象不佳，應以民命民產為優先考量，以負責的態度，共同維護海上航行安全與交通秩序。

海巡署也呼籲中方停止類似破壞兩岸和平的侵擾舉措。海巡署將持續秉持不挑釁、不衝突、不迴避、不退讓、不畏懼之原則，堅定不移維護我海域安全與秩序，全心全力捍衛國家主權權利。

中國海警繼昨日侵擾行動後，今日再度集結原四艘海警船於上午9時航入金門限制水域，金門海巡隊表示，此舉嚴重破壞區域和平穩定及海上交通秩序。圖／金門海巡隊提供
中國海警繼昨日侵擾行動後，今日再度集結原四艘海警船於上午9時航入金門限制水域，金門海巡隊表示，此舉嚴重破壞區域和平穩定及海上交通秩序。圖／金門海巡隊提供

海巡署 金門

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