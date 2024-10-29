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防止官兵自傷 國軍納入外部諮商與心理健檢

中央社／ 台北29日電

國軍近年自傷案例頻傳，國防部今天表示，經分析自殺原因環繞經濟債務、感情等2大因素，國防部鏈結民間輔導資源，盼官兵主動向外部心理諮商機構求助，並將心理健康諮詢納入年度體檢，以及強化相關風險管控作為。

國防部今天上午召開例行記者會，題目為「國防部推動風險管理工作」；總督察長室財務督察處處長駱可表示，風險管理是國軍持恆推動的重點工作，秉持「防範未然」精神，將風險管理融入日常作業及決策運作，並設立「風險管理及危機處理專案小組」，並透過軍事教育及教育訓練，強化各單位官兵對風險的認知。

針對強化基層部隊官兵軍紀、心理等風險管控，駱可表示，風險管理的期望目標，當然是希望能夠降低所有事件發生的機率，追求的不是零風險，而是有效降低風險，並提升單位風險管理能量，使人人懂風險、人人能預防，進而做到「預警、預知、預防」，創造優質安全的工作環境。

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媒體詢問，國軍去年23人自殺已遂，2022年則是17人，而今年傳出上半年已12人，關切自殺人數攀高的原因。

政戰局政戰綜合處處長張景泰表示，這兩年確實自殺人數有微幅上揚，分析主要原因是經濟以及感情等兩大因素，其他因素也包含環境適應、工作壓力、家庭因素或是本身就有精神疾患。

張景泰說明，國防部自2018年起推動鏈結民間輔導資源，希望官兵能主動向外面的心理諮商機構求助，今年7月1日開始志願役體檢也已將心理健康諮詢納入年度體檢，以及透過教育手段來減少官兵自傷。

媒體關注，國軍進行風險管控，如要求休假回報等作為，是否與國防部長顧立雄推動國軍「減法思維」政策有相牴觸。

國防部發言人孫立方指出，減法思維的概念是在不增加各部隊額外行政負擔下，去精簡繁文縟節、不合常態的額外規定，核心精神是以人為本，人才是最珍貴的資源，如何為官兵營造人性化的生活、教育訓練環境，讓官兵聚焦於戰備訓練，是國防部要執行的工作。

孫立方表示，顧立雄曾強調不希望「減法思維」，反倒成為部隊新增的工作，所以從國防部階層不斷滾動檢討，什麼情況不合時宜或是基層反映需要精進調整，來做相對應調整，而重點就是「以人為本」的管理思維。

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國防部

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