長泰操演戰甲車拋錨故障 陸軍強調為演習環節

國軍地面部隊演習「長泰19號操演」昨天起登場，由裝甲586旅、機步333旅進行聯兵旅對抗，傳出戰甲車等軍車多達30多輛故障。陸軍今天澄清，並沒有這樣的情況，但軍車於操演出狀況，在實際作戰也會發生，藉由操演求得正常操作應處。

「長泰19號操演」昨天至11月1日間實施，由北部六軍團擔任統裁部，中部十軍團裝甲586旅、南部八軍團機步333旅實施聯兵旅跨區對抗，並在10月26日、27日實施戰術機動。

國防部今天舉行例行記者會，媒體詢問「長泰19號操演」有基層官兵反映，部隊戰甲車等30多輛軍車開出營區後，發生路邊拋錨、故障的情況。

陸軍司令部參謀長陳建義中將表示，任何的操演，在操演前都經周詳整備，包含裝備鑑慮，這次操演前經過統裁部和各個軍團、聯保廠完成裝備檢整、鑑慮，長泰操演是部隊南北對進，部隊從駐地機動到戰術位置，依據統裁部操演訓令，展開戰術計畫、機動，長達數百公里，這項計畫驗證平日作戰計畫、裝備妥善。

針對戰甲車在操演過程拋錨故障，陳建義表示，操作過程狀況區分兩部分，第一是駕駛和車長發現車上的儀表顯示狀況，在不影響交通下做預防性處置，並透過機動保修組做相關協助處理。第二「不是車輛出狀況」，統裁部會在無預警情況下，下達車輛遭受到甚麼樣的破壞，要官兵臨機應處。

對於傳出30多輛軍車出現狀況，陳建義澄清，目前統裁部掌握數據，「沒有這樣的狀況」，的確是有設定駕駛遇到狀況必須要做的應處，而這些演習所面臨狀況，有預期和不預期，實際也是在作戰場景會發生，藉由演訓求得正常操作應處，乃至於任務式指揮，必須透過就近可以獲得到的支援系統來應處，跟上部隊遂行任務，這是陸軍演練的重點和目標。

至於本次長泰操演首次納新制14天教召官兵參與演練，陳建義說明，去年長泰操演也有納編後備部隊操演；而長泰操演的演練重點，是驗證部隊在實距離指揮下，展開的指揮，還有情報、指管、後勤支援、火力貫徹等，以無腳本仿戰場場景演練，而在防衛作戰場景，常備部隊與後備部隊，要相互支援協調配合。

針對颱風康芮對長泰操演的影響，陳建義說明，任何的演習在操演，統裁部都會對操演地區天候進全程行整握，長泰操演會依據中央氣象署所公布颱風狀況，在W36與W24警報階段行預應，配合氣象署對颱風康芮發布海警、陸警時的影響區域，由於是大部隊操演，會考慮部隊返防和相關時空因素，會提早做決心的下達。