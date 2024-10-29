向美採購千架無人機 軍方：美方已進行最後訂約階段

我國向美採購包括「彈簧刀」無人機在內的1000多架攻擊型無人機，傳出已經簽署發價書，即將正式簽約。國防部表示，美方目前與和廠商進行最後訂約階段，實際的交易情形將視訂約情況依計畫執行。

外電媒體報導，我國防部向美採購1000架攻擊型無人機，已經在9月底簽署發價書（LOA），這是正式合約前的前奏，正式合約才會具體列出數量、金額和交付日期。消息人士表示，這些合約可能不久就會簽署。

國防部戰規司建軍規畫處長翁宇恒少將表示，有關於我方採購無人機的進度，目前美方正在和廠商進行最後訂約，實際交易情形將視訂約情況，後續依計畫執行。

軍方官員指出，美國國防部安全合作局（DSCA）進行知會國會程序時，會公布美方供售的武器裝備種類、數量，我方會配合發布公開聲明；此後會進入細部的軍售作業流程，有複雜、周延的管制程序，包括對價、交貨期程等，軍方不會再做進一步詳細說明。官員指出，當DSCA知會國會後，相關專案就按管制節點去做。

俄烏戰爭中，雙方部署數千架各型無人機進行偵察和攻擊，對直升機、戰甲車等傳統戰具造成嚴重損失，也對現代戰爭型態帶來重大改變，使各國紛紛關注無人機的應用。今年6月，美國國務院通知國會，批准出售我國291套Anduril ALTIUS 600M-V系統，價值3億美元，以及多達720架AeroVironment 的彈簧刀（Switchblade）300「B」型無人機，價值 6000萬美元。