漢翔將雇用移工引爭議 工會反對且聲明目前無人力短缺

漢翔公司有重要國防業務包括國機國造勇鷹號交機等任務，漢翔傳出將雇用移工，員工擔心有洩密造成國安危機疑慮，漢翔工會也函文表明反對進用移工政策；漢翔公司說明，工會函文立場，公司尊重，而岡山工會的信函內容，已再和工會開會溝通。

漢翔公司說明，考慮進用外籍移工以解決人力問題，若進用移工不允許其接觸任何國防機敏業務，此案相關配套措施仍在謹慎研議中，已取得多數員工認同及支持。

漢翔工會函文內容指出，漢翔公司進用員工管道多樣性，正式員工、勞派員工應先進用國內勞工，善盡航太業龍頭的社會責任；外籍移工進用與管理是工會關心議題，不希望因語言和文化差異，有不良事情發生。

工會強調，公司不應為了降低成本引進移工，恐對工會會員做不利待遇，工會說，漢翔目前無人力短缺現象，不需進用移工，工會不贊成進用移工政策。

而漢翔岡山廠工會日前也發信指出，公司在尚未與工會及員工召開充分的外籍移工進用說明會前，倉促召開外籍移工選商評選委員會，侵犯了工會和員工的知情權，也破壞了勞資雙方之間的信任關係。

漢翔公司回應表示，工會的函文，公司敬表尊重；岡山工會的信是10月15日發信，公司後續有再和工會開會溝通。

一名漢翔員工表示，公司說此案已取得多數員工認同和支持，他就是不支持的一員，擔心我國籍員工的工作權，也擔憂國防產業的企業用移工，恐會是資安破口。

員工說，漢翔公司廠區、廠房均是軍、商業務共用，以高教機為例，只是在廠房內以簡單鐵網區格出與其他民機不同的工作區；公司宣稱漢翔公司兼營軍、民業務，為保障各業務機密安全，各項業務及工作廠區均已有明確劃分並不正確；尤其岡山是漢翔公司生產發動機的大本營，本來就是機密管制區，更沒有區分生產商用件、軍用件的場域。

員工表示，國機國造、軍機維修等專案，這是政府美意，希望擴大國內勞動市場能提升產業技術提升，如果可以隨便進用移工，顯見漢翔是製造業低階的勞動產業，這是員工所不樂見，同時也剝奪本國勞工工作權。

員工說，高教機將在115年完全交機結案，目前公司生產機工零件、白鐵零件，已陸續進入零件生產尾聲，很多單位都已經在盤點多餘人力；員工最擔心的是漢翔未來沒有大型訂單可以養活大家，怎麼會有缺工問題？

漢翔公司日前說明，隨著全球航空市場逐漸脫離疫情陰霾，需求不斷增加，雖國際供應鏈斷鏈問題，仍是整體產業普遍面臨的挑戰，承蒙多家國際客戶信賴，依然持續給予該公司長期訂單，其中尤以發動機業務成長最為顯著。

漢翔表示，為滿足客戶訂單需求，發動機業務產線擴充，且每日加開二、三班運作，已成必要因應，公司雖提供夜班夜點費補助，考量員工的家庭因素，產線面臨二、三班人員不足，工作安排不易，公司因而考慮進用外籍移工以解決人力問題，惟此案必須全面檢視，妥善規畫，包括：

漢翔公司說明，此案相關配套措施仍在謹慎研議中，已取得多數員工認同及支持，該公司重申，本國籍同仁若有意願輪值二、三班，當以照顧同仁權益為優先考量；未來若進用外籍移工，將按照政府法律規範執行，也不允許其接觸任何國防機敏業務，相關申請及管理辦法制定完成後，將委託業界具經驗之優良人力仲介公司辦理。