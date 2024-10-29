陸軍營區戰車掩體興建案招標 須能抗3300磅炸彈攻擊

國防部昨（28）日公告「淡水營區新建統包工程案」及「大崗營區興建統包工程」兩項招標案，其中大崗營區部分，計畫以4億8939萬2082元預算，將在營區裡整建15座能抵抗3300磅炸彈攻擊的高防護能力掩體設施；淡水營區興安專案整建行政建築、兵舍部分，先前已決標興建，此次以同一案名另行招標，與整建營區23座戰甲車掩體與新建4座20機砲掩體專案有關。

大崗營區位於桃園龜山，鄰近國道1號林口交流道附近，原交接給警方作為訓練場地，陸軍269旅將分配接裝1個排的M1A2T戰車後，營區歸還陸軍，計畫作為戰車駐地。269旅在當地另有金龍營區，部署CM11勇虎戰車營。

「大崗營區興建統包工程」招標案內容摘要提及，此案須興建高防護能力掩體、庫儲室，設計並興建具抗3300磅炸彈攻擊的高防護能力掩體設施15座，及6間彈藥室。這項標案公布閱覽日期已至昨日截止。

「淡水營區新建統包工程案」招標案雖未提及詳細興建內容，惟此案同一名稱統包案，曾於2022年8月9日公告以5億8193萬8740元，以最有利標決標由川菱工業股份有限公司得標在案，已動工多時。此次陸軍再次以同一案名以3億3676萬805元預算另行招案，應與營區內專案整建戰甲車掩體與射擊掩體有關，掩體抗炸性要求應與大崗營區類同。

陸軍司令部曾向立法院報告表示，因應部隊戰甲車儲放需求，原規劃在淡水、北五堵、大崗營區等三處營區內興建戰甲車掩體，淡水營區將整建舊有4處沿岸射擊掩體，另規畫於2022年至2025年，新建或整建掩體，包括淡水營區19座與沿岸4座掩體整建；北五堵營區15座；陸軍269旅所屬大崗營區15座，共計49座，編列預算計新台幣9億177萬800元。

但陸軍司令部補充說，技術服務承商2023年2月3日評估，實際預算需求由原核定9億177萬8000元，上修為17億2047萬元，經第26次管制會議主席指導，工程以減量、不減項方式辦理可行評估修訂，以符合單位實需，取消北五堵營區15座，將淡水營區的戰甲車掩體提升為23座，另加新建4座20機砲掩體。陸軍司令部表示，戰甲車掩體興建工程主要執行北部地區戰車部隊戰備任務及戰甲車安全。