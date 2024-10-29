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共軍15機艦出海擾台 國軍嚴密監控

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨天清晨到今天清晨6點為止，共計偵獲共機6架次、共艦9艘持續在台海周邊活動。圖／國防部提供
國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨天清晨到今天清晨6點為止，共計偵獲共機6架次、共艦9艘持續在台海周邊活動。圖／國防部提供

國防部統計從昨天到今天清晨為止，發現6架次中共軍機、9艘共艦持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨（28）日清晨到今（29）日清晨6時為止，共計偵獲共機6架次、共艦9艘持續在台海周邊活動，其中4架次共機曾跨越海峽中線，進入北部、西南空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨8時44分到下午1時26分，有5架次共軍主戰機及無人機在台海中線沿線活動，其中3架次曾跨越中線。在南部曾進入我西南空域。

同時，昨天下午1時22分到下午1時26分，曾發現中共主戰機1架次進入我北部空域，在台海中線徘徊。

中共 台海 國防部 戰機 解放軍

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