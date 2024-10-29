澳前國防次長籲澳台展開安全對話 促軍事高層互動

澳洲前國防部戰略次長詹寧斯（Peter Jennings）向中央社表示，台灣對亞洲整體安全非常重要，澳洲應與台灣展開防務和安全對話，促進雙方高層及軍事人員互動，而非僅通過外交管道接觸。

詹寧斯28日出席德國智庫「康拉德阿德諾爾基金會」（Konrad-Adenauer-Stiftung, KAS）澳洲分處舉行「澳洲與太平洋安全會議」，並接受中央社訪問。

詹寧斯過去曾強調，澳洲需要為台海緊張局勢做好準備。他昨進一步表示，澳台已建立良好的經濟關係，但澳洲還可以做更多，應該與台灣建立更開放關係，包括與台灣建立防務及安全對話。

詹寧斯向中央社表示，他在國防部任職時，因澳洲對「一中政策」有嚴格解讀，他無法與台灣接觸，直到他離開國防部後才有可能，「這是很荒謬的，因為台灣是我們未來很可能需要協防的國家，因此我們需要建立連結。」

詹寧斯建議，雙方可從情報交流開始，展開雙方高層官員及高層軍事人員交流，而非所有事都透過外交管道進行，「我們不希望引發中國強烈反應，也有足夠智慧謹慎行事。」

他也強調，儘管澳洲不會改變「一中政策」，但有權詮釋「一中政策」含義，不由北京決定。

詹寧斯指出，所有的民主國家應該攜手合作，互相保護，應對日益增長的威權主義威脅。台灣對亞洲整體安全非常重要，且是美國聯盟體系關鍵一環，台灣的獨立性及其不受中國攻擊，攸關澳洲維護該體系及盟友關係。此外，台灣是全球一些最重要的半導體的生產者，這成為澳洲應該介入的第3個理由。

至於「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）框架，是否讓澳洲更有可能在台海衝突中採取直接行動，詹寧斯指出，AUKUS是澳洲與美國聯盟的一部分，澳洲也與英國有悠久的歷史聯繫，要維繫區域和平，意味需要威懾中國，阻止其挑釁行為，「如果衝突發生，確信澳洲會站出來保衛民主國家，堅定支持民主的立場」。

針對今年9月，澳洲與紐西蘭軍艦通過台灣海峽，維護航行自由權，詹寧斯則強調，航行自由是澳洲以及印太地區多數國家關注議題，這些動作是為向中國表明，台灣海峽是「國際水域」，而非中國的「內水」，澳洲將持續該地區航行。

詹寧斯現為澳洲智庫「戰略政策研究所」（ASPI）執行長，為國際知名安全戰略專家，曾任澳洲國防部戰略次長、部長幕僚長等職。