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影／繼聯合利劍2024B軍演 大陸海警今再侵擾金門水域

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
共軍聯合利劍2024B軍演引發關注，雖演習結束，但今下午3時再有4艘大陸海警船接近我國限制水域，海巡署金馬澎分署立即部署4艘巡防艇對應驅離。圖／金馬澎分署提供
共軍聯合利劍2024B軍演引發關注，雖演習結束，但今下午3時再有4艘大陸海警船接近我國限制水域，海巡署金馬澎分署立即部署4艘巡防艇對應驅離。圖／金馬澎分署提供

共軍聯合利劍2024B軍演引發關注，雖演習結束，但今下午3時再有4艘大陸海警船接近我國限制水域，海巡署金馬澎分署立即部署4艘巡防艇對應驅離。分署表示，我巡防艇採「1對1」平行對應，期間中英文廣播，嚴正宣告我方執法立場，對方在監控及驅離下，於傍晚5時左右航出。

金馬澎分署說明，10月28日下午3時許，中國海警舷號「14512」、「14609」、「14603」、「14602」等4船，分別自金門復興嶼、翟山、新湖、料羅南面分4處由外向內航入我國水域，海巡署同步於限制水域外界線上，調度部署4艘巡防艇採「1對1」平行對應。

金馬澎分署表示，過程以中、英文廣播示警，嚴正宣告我方執法立場；今日金門海域雖海象不佳，但海巡人員不畏惡劣風浪，發揮操控靈活優勢，中國海警船在我巡防艇監控及驅離下，於傍晚5時左右航出，歷時約2小時。

海巡署表示，中國海警此舉已加劇兩岸人民的隔閡，無益兩岸對等交流，呼籲中方避免再有類似的侵擾舉措；海巡署將持續秉持不挑釁、不退讓之原則，維護我海域安全與秩序，捍衛國家主權。

海巡署 驅離

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