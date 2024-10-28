氣候影響 空軍天龍操演延至11月4日實施

空軍年度重大演習「天龍操演」原訂今天起至11月1日實施，但軍方人士中午表示，因天候問題，將延期至11月4日至8日實施，同樣實施「防空攔截暨AGTS射擊」、「25磅訓練彈投擲」等5項競賽科目。

空軍年度重大演習「天龍操演」原訂今天起至11月1日實施，以空對空、空對海、空對地戰技競賽方式驗收年度戰備成果，參演機型為F-16V（Block20）、幻象2000-5、IDF戰機等，並與相關單位驗證聯合作戰效能。

但軍方人士中午表示，因氣候影響，天龍操演將延期至11月4日至8日間實施；同樣進行「防空攔截暨AGTS射擊」、「25磅訓練彈投擲」、「紅外線飛彈射擊競賽」、「潛力裝掛競賽」及「憲兵部隊輕兵器射擊競賽」等5項競賽科目。