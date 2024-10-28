氣候影響 空軍天龍操演延至11月4日實施
空軍年度重大演習「天龍操演」原訂今天起至11月1日實施，但軍方人士中午表示，因天候問題，將延期至11月4日至8日實施，同樣實施「防空攔截暨AGTS射擊」、「25磅訓練彈投擲」等5項競賽科目。
空軍年度重大演習「天龍操演」原訂今天起至11月1日實施，以空對空、空對海、空對地戰技競賽方式驗收年度戰備成果，參演機型為F-16V（Block20）、幻象2000-5、IDF戰機等，並與相關單位驗證聯合作戰效能。
但軍方人士中午表示，因氣候影響，天龍操演將延期至11月4日至8日間實施；同樣進行「防空攔截暨AGTS射擊」、「25磅訓練彈投擲」、「紅外線飛彈射擊競賽」、「潛力裝掛競賽」及「憲兵部隊輕兵器射擊競賽」等5項競賽科目。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言