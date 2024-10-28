學者：川賀都小看北京威脅 雙雙錯讀台海安全

距11月5日美國總統大選不到兩週，有學者發現共和黨候選人川普覺得靠關稅就能嚇阻北京侵台，民主黨候選人賀錦麗則把優先擺在伊朗等次要對手上，兩人恐都錯讀台海情勢。

中國外交政策、台灣政治與人權專家陳博樂（SashaB. Chhabra）投書「華爾街日報」，指川普日前受訪時未承諾動用軍力保衛台灣，反而強調會祭出更高的關稅，這種態度會誤讀台海安全局勢，在這種情況下，再嚴厲的經濟制裁也無濟於事。

他認為，北京入侵或封鎖台灣伴隨而來的成本，是當掐住或破壞台灣先進半導體產業時帶來全球性的經濟災難。然而照川普這種想法，北京就能將預期的成本或風險納入考量。

陳博樂說，對一個追求核心安全利益的國家祭出經濟制裁大多無效。加徵關稅並未阻止俄羅斯在2014年兼併克里米亞（Crimea），也沒有讓俄羅斯侵略烏克蘭收手。

中國耗費多年時間建立一個替代性全球經濟秩序，以抵禦西方強硬制裁。對北京加徵關稅將變得更加無用，只會提高美國消費者價格，而非讓北京付出代價。

此外，陳博樂認為副總統賀錦麗也沒比川普高明多少，她近日的言談也反映出對中國威脅解讀不佳，像賀錦麗聲稱伊朗是美國最大對手的說法就相當可笑。

陳博樂指出，伊朗政權可能威脅中東，但這個貧窮國家的國內生產毛額（GDP）比美國低上許多，且伊朗空軍正在老化，甚至沒有能力安全載送自家總統。當被問及是否保衛台灣免受中國侵略時，賀錦麗卻堅稱「必須確保維持『一個中國』政策」，未如現任總統拜登曾說將使用軍事力量擊退無端入侵。

陳博樂說，必須結束透過經濟制裁或關稅來阻止中國侵略台灣這種奇想，只有以美國軍事力量為後盾的可靠安全嚇阻力量，才能對北京產生有意義的震懾。