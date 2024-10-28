快訊

算力即國力…量子運算將成下一代科技爭霸戰

又是未成人犯案！桃園女童白天遭強擄 狂喊「救我」17秒無人發現

MLB／大谷翔平左肩傷勢無礙G3可望出賽 「今天狀況已經好到嚇人」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／長泰操演決戰中台灣！陸軍戰甲車開進鬧區超吸睛

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影

陸軍機步333旅對決裝甲586旅的「長泰19號」旅對抗操演今天將進行兩支部隊短兵相接的決戰登場，這次操演置重點於「實戰化」，同時運用海空軍、特戰、陸航及後備等部隊，強化軍、兵種聯合協同作戰效能，位於南部的陸軍機步333旅出動坦克車，裝甲車、雲豹甲車及裝載各式武器的卡車陸續從鳳山某營區出發，上百輛車隊浩浩蕩蕩通過高雄鬧區，吸引許多民眾駐足欣賞，有民眾表示戰車走中華路超大聲，還有人以為是萬聖節裝扮遊行，也有民眾得知是演習後紛紛大讚「帥！國軍加油！」、「超帥、相當吸睛」，不過還是有一輛坦克車在出發後不久故障停在路邊維修，軍方低調表示這是演習的一部分，大批機動車輛將在清晨日出前抵達雲林某陣地進行兩軍對抗操演。

根據公開資訊，參與「長泰19號操演」的機步333旅、裝甲586旅日前完成精神動員、戰備檢查，隨後進行7天6夜的演訓，「長泰19號操演」雖非二支部隊「短兵相接」對抗的演訓，但主要磨練指揮體系的用兵思維、基層部隊能否在「無腳本」的戰時情境之中及時應變，這不僅涉及部隊作戰，還包括通信、後勤、聯合作戰等範疇，實際操演區域主要在中、南部，二軍交鋒之地預計在中台灣。

此次「長泰19號操演」置重點於「實戰化」訓練，以實兵、實車、實裝方式，結合各項戰術作為，期許強化部隊的機動性與實戰應變能力。並藉由統裁部輔助狀況發布，磨練各級指揮官用兵思維、部隊攻防演練、官兵戰鬥作為與狀況處置，同時運用海空軍、特戰、陸航及後備等部隊，以強化軍種、兵種聯合協同作戰效能。

陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影
陸軍「長泰19號」旅對抗操演今天將決戰中台灣，南部陸軍機步333旅今天清晨有大批戰甲車通過高雄市區北上，將在日出前抵達中部進行對抗，坦克車通過鬧區也吸引許多民眾駐足。記者劉學聖／攝影

演習 特戰 陸軍

延伸閱讀

獨／陸軍司令鍾樹明率團訪美 出席陸威專案年終會議

影／《軍情站》夜視鏡標配！澎湖鎮疆操演 陸軍首次全配賦夜視鏡練兵

影／鎮疆操演首次夜間實彈射擊 M60A3戰車射擊震撼十足

獨／國軍外島戰備存糧調增至百日 即食餐盒改列戰備用

相關新聞

影／長泰操演決戰中台灣！陸軍戰甲車開進鬧區超吸睛

由陸軍機步333旅對決裝甲586旅的「長泰19號」旅對抗操演今天將進行兩支部隊短兵相接的決戰登場，這次操演置重點於「實戰...

老參謀揭密／王昇為推莒光日建華視 為何先開閩南語劇

王昇想在軍中發揮政戰系統的影響力，必須藉由電視快速傳播，他向當時行政院副院長蔣經國報告，國防部與教育部合作籌建中華電視台（華視），蔣經國同意，但也明白告訴王昇，政府沒錢，對於開台後如何維持收視率，王昇要自己要想辦法。 王昇想了哪些方法？王昇除了設立電視台，透過電視莒光日統一教學，傳播政治作戰理念，他還新創了哪些事？資深記者高凌雲從王昇貼身機要王耀華的書中，找到答案。

成群坦克戰車深夜高雄「逛大街」 引民眾行注目禮搶拍

國軍地面部隊重大演習「長泰19號操演」今登場，將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上...

谷立言談軍售：強化後備、不對稱作戰武器

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言 （Raymond Greene）受訪，被問及對台軍售問題，他表示，美方最重要的是要強化...

國台辦：買武器買不來安全

針對美國廿五日批准售台兩款長程防空雷達及先進地對空飛彈系統，總額約十九點八八億美元。大陸外交部批評美國向台出售武器，嚴重...

長泰19號操演中台灣登場 新制教召官兵首次參訓

國軍地面部隊重大演習「長泰19號操演」在中台灣登場，由北部六軍團擔任統裁部，中部十軍團裝甲586旅、南部八軍團機步333...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。