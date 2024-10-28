影／長泰操演決戰中台灣！陸軍戰甲車開進鬧區超吸睛

由陸軍機步333旅對決裝甲586旅的「長泰19號」旅對抗操演今天將進行兩支部隊短兵相接的決戰登場，這次操演置重點於「實戰化」，同時運用海空軍、特戰、陸航及後備等部隊，強化軍、兵種聯合協同作戰效能，位於南部的陸軍機步333旅出動坦克車，裝甲車、雲豹甲車及裝載各式武器的卡車陸續從鳳山某營區出發，上百輛車隊浩浩蕩蕩通過高雄鬧區，吸引許多民眾駐足欣賞，有民眾表示戰車走中華路超大聲，還有人以為是萬聖節裝扮遊行，也有民眾得知是演習後紛紛大讚「帥！國軍加油！」、「超帥、相當吸睛」，不過還是有一輛坦克車在出發後不久故障停在路邊維修，軍方低調表示這是演習的一部分，大批機動車輛將在清晨日出前抵達雲林某陣地進行兩軍對抗操演。

根據公開資訊，參與「長泰19號操演」的機步333旅、裝甲586旅日前完成精神動員、戰備檢查，隨後進行7天6夜的演訓，「長泰19號操演」雖非二支部隊「短兵相接」對抗的演訓，但主要磨練指揮體系的用兵思維、基層部隊能否在「無腳本」的戰時情境之中及時應變，這不僅涉及部隊作戰，還包括通信、後勤、聯合作戰等範疇，實際操演區域主要在中、南部，二軍交鋒之地預計在中台灣。