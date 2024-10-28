國台辦：買武器買不來安全

針對美國廿五日批准售台兩款長程防空雷達及先進地對空飛彈系統，總額約十九點八八億美元。大陸外交部批評美國向台出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八一七公報」規定，中方已向美方提出嚴正交涉，將予以堅決反制。大陸國台辦稱，正告賴清德當局，買武器買不來安全，只會讓台灣更加兵凶戰危。

美國大選前夕，華府再度批准對台軍售案，大陸外交部昨稱，美向台出售武器，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重破壞中美關係、危害台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號；中方強烈譴責、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

大陸外交部又稱，美國執意「以台制華」「以武助獨」，與美方領導人「不支持台獨」表態完全背道而馳，與雙方穩定中美關係的努力完全背道而馳；敦促美方立即停止武裝台灣，立即停止破壞台海和平穩定的危險行徑，並揚言將予以堅決反制，將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨稱，大陸堅決反對美國向「中國台灣地區」出售武器，立場是一貫明確的；美方一再違背其領導人「不支持台獨」承諾，助長「台獨」冒險行徑，破壞台海地區和平穩定。朱又稱，「台獨」與台海和平水火不容，賴清德當局上台以來，妄圖「倚美謀獨」「以武謀獨」，不斷升高兩岸對立對抗；祖國統一是歷史必然，「台獨」分裂行徑和外來干涉阻擋不了大勢，動搖不了大陸解決台灣問題、完成國家統一的決心意志。