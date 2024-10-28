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谷立言談軍售：強化後備、不對稱作戰武器

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處長谷立言。本報資料照片
美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處長谷立言。本報資料照片

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言 （Raymond Greene）受訪，被問及對台軍售問題，他表示，美方最重要的是要強化台灣後備能力，以及提供不對稱作戰武器，以達兩岸軍事平衡。他也認為，兩岸展開全面性戰爭的可能性很低。

美國國防安全合作署（ＤＳＣＡ）日前宣布總價為十九點八八億美元（約新台幣六三七點七億元）最新對台軍售，這是美國總統拜登任內第十七度對台軍售。

恰巧谷立言近日接受網路頻道「敏迪選讀」專訪。他指出，按照「台灣關係法」，美國有責任協助台灣加強自我防禦能力，也會透過幾個管道來達成這個目標。他表示，美國過去大部分是依靠軍購案，讓台灣與美國，或直接與美國的軍事公司購買裝備。

他點出，美國近年來使用幾個新的管道，包括總統撥款權（presidential drawdown authority,PDA），以及對外軍事融資（foreign military finance） ，這些管道在時間上更有彈性，得以更快速度地協助台灣加強自我防禦能力。

谷立言表示，很多人很重視歷屆美國政府軍售台灣的金額。他認為，金額當然是一個指標，但是內容也很重要；美國當然會繼續提供台灣傳統武力，像是戰鬥機、戰車等，但最重要的是提供給台灣兩種產品，包括強化台灣的後備，和不對稱作戰武器。

谷立言指出，台灣正在進行軍事改革，且要擴大台灣後備，強化嚇阻的目標。他認為，後備要有與一般軍人的軍備或裝備，去維持這樣的能力是很重要的，所以美國用ＰＤＡ來提供台灣這一類的裝備。另外，就是不對稱作戰的武器，例如防空系統，或是反軍艦飛彈等，來平衡兩岸軍事能力。

此外，他表示，兩岸要避免全面性的戰爭。不過他也評論說，在台灣軍事改革和美國在太平洋的軍事部署之下，對中的嚇阻能力不斷增加，全面開戰的可能性「滿低的」。

谷立言也表示，中國大陸在灰色地帶的行為，不管是在海巡、離島，或軍事演習，乃至於法律戰和心理戰，台灣應該要凸顯這些行為，讓世界知道，國際才會施壓北京，例如菲律賓就帶媒體記者第一線拍攝與中菲之間的海巡摩擦，這是台灣可以學習的。他也直言，中國的灰色地帶行為，美方認為很明顯就是在改變現狀。

美國在台協會 谷立言 軍售

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