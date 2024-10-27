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美售我NASAMS飛彈 蘇紫雲：北約對台釋出善意

聯合報／ 記者李人岳洪哲政／台北報導
NASAMS系統正被烏克蘭用於對抗俄羅斯的戰爭，是挪威與美國共同開發。（圖／取材自挪威康士伯公司官網）
NASAMS系統正被烏克蘭用於對抗俄羅斯的戰爭，是挪威與美國共同開發。（圖／取材自挪威康士伯公司官網）

美國宣布對我國出售新一波三項軍售案，軍事專家解讀，這波軍售著重防空雷達與飛彈系統，可補強空軍對小型、慢速等目標的偵蒐能力，同時加強中低空防空戰力；國防安全研究院戰略所長蘇紫雲說，NASAMS飛彈系統是挪威與美國共同開發，顯示獲得歐洲方面同意，代表北約對台釋出更多善意，兼具軍事與政治意義。

軍事專家梅復興指出，NASAMS系統在烏克蘭實戰表現傑出，過去一直是美方強力建議台灣優先構建的「非對稱戰力」重點項目。拜登政府推動以所謂「非對稱」戰力為原則的軍援軍售政策已近三年，但是真正符合所謂「非對稱戰力」的軍售案寥寥可數。這次總算是有一個較具代表性的項目了。

蘇紫雲指出，美方配套出售的彈種為最新改良增程型AMRAAM-ER，預估射程在四十至六十公里，可提高空軍中程防空能力，預估可編成三個連。

國防院副研究員舒孝煌說，NASAMS製造商雷神公司曾表達可以整合國造的天劍一、天劍二等彈種，除了能簡化彈藥，同時可提升國產飛彈的需求及產量。

美方在這一波軍售同時出售TPS-77、TPS-78遠程監偵雷達，蘇紫雲分析，這兩型雷達都可快速機動部署，偵測距離三百公里以上，可偵測巡弋飛彈、無人機、以及貼海飛行的航空器等高雜訊環境下的目標，可大幅提高戰時國軍戰場管理能力，也代表國軍加速機動化以提高戰場存活力與反制共軍突襲。

北約 拜登 烏克蘭 蘇紫雲 軍售

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