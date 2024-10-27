美選前10天宣布 批准637億對台軍售

美國下月初舉行選舉，拜登政府在選前十天宣布對台新一波軍售。美國國防安全合作署（DSCA）二十五日表示，國務院批准售台兩款長程防空雷達，以及先進地對空飛彈系統（NASAMS），兩筆軍售總額約一九點八八億美元（約新台幣六百三十七點七三億元）。

拜登上台後 對台最大軍售案

總統府發言人郭雅慧昨天表示，這是拜登政府自二○二一年上任以來，第十七度對台軍售，也是拜登上台後最大筆軍售案，再次展現美國政府對台灣安全的堅定承諾；台灣將持續強化自我防衛，維護以規則為基礎的國際秩序，確保印太地區的和平、穩定與繁榮。

DSCA透過新聞稿指出，國務院決定批准售台AN/TPS-77和AN/TPS-78雷達系統，包含備件與人員培訓等後勤支援，預計總額約八點二八億美元。

DSCA指出，這項軍售將可提供中程與長程的空中偵監能力，協助台灣應對當前與未來的威脅，有助改善台灣的安全，並維持區域的政治穩定、軍事平衡和經濟發展。

此外，DSCA聲明指，國務院決定批准售台價值十一點六億美元的先進地對空飛彈系統，主要承包商為雷神。新聞稿提到，台灣要求購買三套先進地對空飛彈系統（包含三套AN/MPQ-64F1系統與一百二十三枚飛彈等）。

這套系統正被烏克蘭用於對抗俄羅斯的戰爭，烏克蘭去年五月向美國購買飛彈系統，華府在後續軍援中提供子彈援助；白宮國家安全溝通顧問柯比（John Kirby）今年六月表示，將暫停對盟友輸出同套系統，優先供應烏克蘭需求。

DSCA表示，這項軍售將可強化台灣保衛其領空，提供區域安全，並增加與美軍在NASAMS的軍事互操作性；這項軍售符合美國國家、經濟和安全利益，將可使台灣推動軍隊現代化，以維持可靠的防衛能力。

國防部則指出，面對中共於台海周邊頻密的軍事行動，美方供售的「先進地對空飛彈系統」，具備自動化偵蒐、火力分配指管與情資整合能力，經烏俄戰爭實戰驗證，有助於提升國軍整體防空作戰效能；另搭配兩型新式雷達換裝，可增加目標偵獲率與提升抗干擾功能，戰時與我現役中、長程防空部隊彈性部署，共同建構重層防空能力，保障國土安全。

國防部重申，美政府基於「台灣關係法」與「六項保證」對台軍事售予，將有助於國軍持續提升防衛韌性，共同維護台海及印太區域的和平穩定。