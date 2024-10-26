美國出售NASAMS飛彈系統 蘇紫雲：顯示歐洲挺台立場

美國宣布對我國出售新一波3項軍售案，軍事專家解讀，這波軍售著重防空雷達與飛彈系統，可補強空軍對小型、慢速等目標的偵蒐能力，同時加強中低空防空需求，尤其NASAMS飛彈系統是挪威與美國共同開發，顯示獲得歐洲方面支持，代表北約對台釋出更多善意。

國防安全研究院戰略所長蘇紫雲表示，這是拜登政府第17次對台軍售，主要為防空系統，可大幅提昇國軍防空能力，而且NASAMS系統為美國與挪威共同研發，代表挪威政府同意美國軍售，因此兼具軍事與政治意義。

蘇紫雲指出，這項軍售代表國軍加速機動化以提高戰場存活力與反制共軍突襲，TPS-77、TPS-78 雷達都屬於可快速機動佈署的防空警戒雷達，可提供300公里以上的偵搜範圍，且可偵測巡弋飛彈、無人機、以及諸如貼海飛行的航空器等高雜訊環境下的目標，且採相位陣列波束，具有高抗干擾與降低被反輻射飛彈鎖定的能力，因此可大幅提高戰時國軍戰場管理能力。

而NASAMS搭配MPQ-61F哨兵雷達則可提高機場等設施的防空能力，特別是美方配套出售的彈種為AMRAAM-ER，為最新的改良增程型，預估射程在40-60公里左右，可提高空軍中程防空能力。而數量為三套系統123枚備彈，預估應為20組發射器可編成三個連。同時，NASAMS 發射器可相容AIM-120與AIM-9X飛彈，飛行部隊的彈藥必要時將可支援使用，大幅提高空軍部隊的作戰任性。

蘇紫雲提醒，由於中共常態性「戰備警巡」繞台軍艦數量提升至6艘以上，可利用垂直飛彈發射系統對我重要軍事設施發動飛彈突襲，因此次軍購是正確的第一步，但需思考加速中低空防空火力的投資，以抵消共軍可能的突襲威脅。

國防安全研究院副研究員舒孝煌分析，TPS-77為L波段3D機動戰術長程防空雷達，偵測距離可達470公里，採用主動電子陣列掃描技術，對低雷達截面積目標有較佳辨識能力；TPS-78則為S波段雷達，搜索距離也可達444公里，同時針對小型、慢速及水面目標強化辨識能力，也對戰術彈道飛彈有較佳監視能力。

他指出，國軍已經多年沒有更新防空偵蒐雷達，這一波軍售應該可帶來較大幅度的更新。另一方面，NASAMS防空飛彈則可彌補國軍對中短程防空的需求，尤其空軍負責的機場等要地防空任務。如果採用AMRAAM-ER飛彈，可以把射程提升到50公里。

舒孝煌並說，NASAMS防空飛彈系統採用AIM-120和AIM-9X等飛彈，必要時可直接使用空軍飛行部隊所使用的飛彈，同時製造商雷神公司也曾表達可以整合國造的天劍一、天劍二等彈種，如此一來將可簡化彈藥，同時提升國產飛彈的需求、增加產量。

不過舒孝煌指出，NASAMS採固定式發射箱，機動能力可能成為這套系統的缺點，空軍建案時最好能要求搭配國軍現用的機動車輛，一方面統一後勤補保，另一方面強化機動能力，這樣飛彈車以它的涵蓋面，也可以部署在基地之外的安全區域，避免被敵人整碗端走。