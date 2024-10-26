快訊

淡水捷運站爆人潮！粉專提醒「不要再前往」又刪文 北捷解釋了

高雄萬聖節活動人潮擠爆捷運站 民眾怒轟交管破功：疏運沒規劃

宜蘭五結重大車禍…轎車疑過彎失速飛越分隔島撞對向2車 釀4傷1命危

聽新聞
0:00 / 0:00

美國出售NASAMS飛彈系統 蘇紫雲：顯示歐洲挺台立場

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
NASAMS是先進中遠程防空飛彈系統。（取材自挪威康士伯公司官網）
NASAMS是先進中遠程防空飛彈系統。（取材自挪威康士伯公司官網）

美國宣布對我國出售新一波3項軍售案，軍事專家解讀，這波軍售著重防空雷達與飛彈系統，可補強空軍對小型、慢速等目標的偵蒐能力，同時加強中低空防空需求，尤其NASAMS飛彈系統是挪威與美國共同開發，顯示獲得歐洲方面支持，代表北約對台釋出更多善意。

國防安全研究院戰略所長蘇紫雲表示，這是拜登政府第17次對台軍售，主要為防空系統，可大幅提昇國軍防空能力，而且NASAMS系統為美國與挪威共同研發，代表挪威政府同意美國軍售，因此兼具軍事與政治意義。

蘇紫雲指出，這項軍售代表國軍加速機動化以提高戰場存活力與反制共軍突襲，TPS-77、TPS-78 雷達都屬於可快速機動佈署的防空警戒雷達，可提供300公里以上的偵搜範圍，且可偵測巡弋飛彈、無人機、以及諸如貼海飛行的航空器等高雜訊環境下的目標，且採相位陣列波束，具有高抗干擾與降低被反輻射飛彈鎖定的能力，因此可大幅提高戰時國軍戰場管理能力。

而NASAMS搭配MPQ-61F哨兵雷達則可提高機場等設施的防空能力，特別是美方配套出售的彈種為AMRAAM-ER，為最新的改良增程型，預估射程在40-60公里左右，可提高空軍中程防空能力。而數量為三套系統123枚備彈，預估應為20組發射器可編成三個連。同時，NASAMS 發射器可相容AIM-120與AIM-9X飛彈，飛行部隊的彈藥必要時將可支援使用，大幅提高空軍部隊的作戰任性。

蘇紫雲提醒，由於中共常態性「戰備警巡」繞台軍艦數量提升至6艘以上，可利用垂直飛彈發射系統對我重要軍事設施發動飛彈突襲，因此次軍購是正確的第一步，但需思考加速中低空防空火力的投資，以抵消共軍可能的突襲威脅。

國防安全研究院副研究員舒孝煌分析，TPS-77為L波段3D機動戰術長程防空雷達，偵測距離可達470公里，採用主動電子陣列掃描技術，對低雷達截面積目標有較佳辨識能力；TPS-78則為S波段雷達，搜索距離也可達444公里，同時針對小型、慢速及水面目標強化辨識能力，也對戰術彈道飛彈有較佳監視能力。

他指出，國軍已經多年沒有更新防空偵蒐雷達，這一波軍售應該可帶來較大幅度的更新。另一方面，NASAMS防空飛彈則可彌補國軍對中短程防空的需求，尤其空軍負責的機場等要地防空任務。如果採用AMRAAM-ER飛彈，可以把射程提升到50公里。

舒孝煌並說，NASAMS防空飛彈系統採用AIM-120和AIM-9X等飛彈，必要時可直接使用空軍飛行部隊所使用的飛彈，同時製造商雷神公司也曾表達可以整合國造的天劍一、天劍二等彈種，如此一來將可簡化彈藥，同時提升國產飛彈的需求、增加產量。

不過舒孝煌指出，NASAMS採固定式發射箱，機動能力可能成為這套系統的缺點，空軍建案時最好能要求搭配國軍現用的機動車輛，一方面統一後勤補保，另一方面強化機動能力，這樣飛彈車以它的涵蓋面，也可以部署在基地之外的安全區域，避免被敵人整碗端走。

北約 巡弋飛彈 拜登 挪威 空軍 美國 蘇紫雲 軍售

延伸閱讀

美售台3套NASAMS飛彈系統 梅復興：總算符合「非對稱戰力」

美售我先進地對空飛彈系統 三種近空火砲面臨退役

美國輸我TPS-78遠程監偵雷達 具備在風電場中執勤性能

美宣布出售防空飛彈、雷達 國防部：有助整體防空

相關新聞

美國出售NASAMS飛彈系統 蘇紫雲：顯示歐洲挺台立場

美國宣布對我國出售新一波3項軍售案，軍事專家解讀，這波軍售著重防空雷達與飛彈系統，可補強空軍對小型、慢速等目標的偵蒐能力...

美選前10天 拜登政府宣布2筆對台軍售19.88億美元

美國國防安全合作署（DSCA）25日表示，國務院批准售台兩款長程防空雷達，以及先進地對空飛彈系統（NASAMS），兩筆軍售總額約19.88億美元（約新台幣637.73億元）。 美國下月初舉行選舉，拜登政府在選前10天宣布對台軍售。DSCA透過新聞稿指出，國務院決定批准售台AN/TPS-77和AN/TPS-78雷達系統，包含備件與人員培訓等後勤支援，預計總額約8.28億美元。

美售台3套NASAMS飛彈系統 梅復興：總算符合「非對稱戰力」

美國政府公告對台灣出售3套「先進地對空飛彈系統」（NASAMS） 中近程防空飛彈系統。軍事專家梅復興指出，拜登政府一直強...

美售我先進地對空飛彈系統 三種近空火砲面臨退役

美國正式宣布售我3套先進地對空飛彈系統（NASAMS），這項由雷神技術公司輸出的系統。據了解，空軍將啟動老舊防空裝備汰換...

高雄左營海軍上兵中彈身亡 父母悲痛認屍

高雄海軍左營基地昨晚10點多一名28歲洪姓哨兵疑在接哨時槍枝走火，子彈從下巴打入，緊急送醫搶救仍告不治。今早檢方相驗，洪...

美國輸我TPS-78遠程監偵雷達 具備在風電場中執勤性能

美國宣布售我分別由洛馬（Lockheed Martin）及諾斯諾普公司生產的AN/TPS-77多用途及AN/TPS-78...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。