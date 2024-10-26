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美售台3套NASAMS飛彈系統 梅復興：總算符合「非對稱戰力」

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
軍事專家梅復興指出，拜登政府一直強調以「非對稱」戰力為原則的軍援軍售政策，NASAMS總算是比較具代表性的軍售項目。美聯社
軍事專家梅復興指出，拜登政府一直強調以「非對稱」戰力為原則的軍援軍售政策，NASAMS總算是比較具代表性的軍售項目。美聯社

美國政府公告對台灣出售3套「先進地對空飛彈系統」（NASAMS）中近程防空飛彈系統。軍事專家梅復興指出，拜登政府一直強調以「非對稱」戰力為原則的軍援軍售政策，NASAMS總算是比較具代表性的軍售項目。

梅復興指出，NASAMS系統在烏克蘭的實戰表現相當傑出，因此過去數年來一直是美方強力建議台灣優先構建的「非對稱戰力」重點項目。拜登政府推動以所謂「非對稱」戰力為原則的軍援軍售政策已近3年，但是真正符合所謂「非對稱戰力」定義的軍售案其實寥寥可數。這次總算是有一個較具代表性的項目了。

梅復興指出，此案經過美台雙方約3年的商議與申購程序，終在美國大選前完成了通知國會的程序，可望於未來數月內簽定發價書（LOA），開始執行。國軍的建案單位是空軍。

梅復興表示，美國此次出售的所謂三套系統基本上就是三個連（batteries）。每個連都是以一具MPQ-64F1三維雷達，火力分配指管中心（FDC）及數個發射架組成。由於公告的軍售案包括有123枚AMRAAM-ER 飛彈，顯示對我出售的是NASAMS 3型，可發射短程的AIM-9X以及增程的AMRAAM-ER等彈種。這個最新構型的NASAMS可提供短程（數公里）至中程（最大理論射程約50公里）的完整防空涵蓋，可有效攔截戰機，直升機，巡航飛彈，無人機等各種目標。有效攔截高度則是從低空到約1萬5000公尺。

他指出，AMRAAM-ER基本上就是將美軍及北約海軍艦用的演進型海麻雀飛彈（ESSM）改裝主動雷達尋標器發展而來，可大幅延伸NASAMS系統的接戰空間。這次的軍售通告雖然只包括了增程型的AMRAAM-ER彈，但這並不意味著國軍的NASAMS系統不會搭配使用其他彈種來完善防禦涵蓋。事實上，美方官員之前曾透露，台灣方面規劃承諾亦將增購AIM-9X與AIM-120C飛彈，以配合NASAMS系統；這意味著國軍（至少非緊急狀況下）將不至於挪用空軍現有的前述二型空對空飛彈來填補地對空飛彈火力基數。

拜登 烏克蘭 美國大選 軍售 飛彈

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