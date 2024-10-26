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美售我先進地對空飛彈系統 三種近空火砲面臨退役

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國家先進地對空飛彈車載系統。圖／取自US Army官網
國家先進地對空飛彈車載系統。圖／取自US Army官網

美國正式宣布售我3套先進地對空飛彈系統（NASAMS），這項由雷神技術公司輸出的系統。據了解，空軍將啟動老舊防空裝備汰換評估，因應新裝備接裝期程，空軍防空35快砲、AIM-7麻雀飛彈系統、T82式20防空機砲，未來5年內將退役。

美國安全合作署宣布售我這3套國家先進地對空飛彈系統（NASAMS），另搭配搭配3套 AN/MPQ-64F1哨兵雷達系統；123枚增程型先進中程空對空飛彈（AMRAAM-ER）；2AMRAAM-C8導引單立與4個多功能資訊分發系統（MIDS）與戰術中心等設備，預計總成本為11.6億美元。購案中聲明，這項採購需要約26名美國政府代表和34名承包商代表，長期來台進行設備處理和部署、系統檢查、培訓以及技術和後勤支援。

這項飛彈系統由挪威設計，由雷神公司改為地對空飛彈，我國採購AMRAAM-ER型飛彈，射程能達50公里，可反制無人載具 （UAV）、直升機、巡弋飛彈、無人戰鬥航空載具（UCAV） 與固定翼戰機等。

空軍高層日前曾透露，因應新興飛彈兵力陸續接裝成軍，部分老舊兵力將因應力轉移的需求而退役，其中包括空軍防空35快砲、AIM-7麻雀飛彈系統、T82式20防空機砲等服役20-30年的火砲、飛彈，未來5年內將退役。

巡弋飛彈 空軍 美國 軍售

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