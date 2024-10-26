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美國輸我TPS-78遠程監偵雷達 具備在風電場中執勤性能

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
AN/TPS-78遠程監偵雷達宣稱具備在風電場中執勤的特性。記者洪哲政／攝影
AN/TPS-78遠程監偵雷達宣稱具備在風電場中執勤的特性。記者洪哲政／攝影

美國宣布售我分別由洛馬（Lockheed Martin）及諾斯諾普公司生產的AN/TPS-77多用途及AN/TPS-78遠程監偵雷達。其中AN/TPS-78遠程監偵雷達特別強調，能在複雜的風電場環境中執勤，追蹤包括戰術彈道飛彈(TBM) 內的彈種。

政府推動風力發電，西部沿岸陸續豎起高聳的風力發電機，軍方曾證實風機巨型車葉旋轉時會干擾愛國者與天弓三型防空陣列雷達照明目標的反射波，影響空軍反飛彈與反飛機任務。此外次新引進的及AN/TPS-78遠程監偵雷達，特別強調其偵測波具備穿透地面雜波、雨水和箔條中的性能，雷達發出的6個全時偵測波束能夠在嚴重的地面和海雜波中，同時偵測高空和低空目標，雷達包含波形和目標處理性能，可應對複雜的「風電場」環境。

我國空軍目前有7部AN/FPS-117機動雷達、2部HR-3000雷達，一部AN/FPS-115「鋪路爪」長程預警雷達和一部GE-592固定雷達；另有4部AN/TPS-77和2部TPS-75機動雷達；4座經改良的AN/FPS-110B雷達。

其中AN/FPS-117雷達探測距離為350公里，AN/TPS-75V雷達探測距離440公里，HR-3000三座標多功能遠端防空警戒雷達，探測距離320公里，GE-592（AN/TPS-59）雷達探測距離350公里，AN/FPS-110B雷達探測距離580公里。

空軍從2020年起以6年進行現有FPS/TPS-117機動防空雷達性能提升外，並向美提出軍購新型新型雷達，AN/TPS-77多用途及AN/TPS-78遠程監偵雷達都採機動裝置，可透過卡車、鐵路、直升機、C-130運輸機載運。

AN/TPS-77多用途雷達屬新一代防空監偵雷達，監偵距離達300公里，機動至定點後可在2小時內完成部署；AN/TPS-78監偵距離則可達444公里，具有10秒和5秒兩種掃描速率，適合需要鎖定快速進襲目標，包括戰術彈道飛彈（TBM）追蹤，有助對地面控制攔截任務雷情的更新率以及遠程空中監視。

諾斯諾普公司生產的AN/TPS-78遠程監偵雷達。圖／取自諾斯羅普·格魯曼（Northrop Grumman’s ）官網
諾斯諾普公司生產的AN/TPS-78遠程監偵雷達。圖／取自諾斯羅普·格魯曼（Northrop Grumman’s ）官網

彈道飛彈 空軍 美國 軍購

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