快訊

日本必勝客推出AI披薩！黃金比例「關鍵在起司增量」

中職／中信封王！藍委發祭品文 盧秀燕：我會盯住！

YTR家寧、Andy證實分手！ 百萬粉情侶頻道「眾量級」暫時停更

聽新聞
0:00 / 0:00

美宣布出售防空飛彈、雷達 國防部：有助整體防空

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導

國防部證實，美國政府將就對台出售「先進地對空飛彈系統」、「L頻段雷達換裝案」及「非L頻段雷達換裝案」，總額19億8800萬美元的。國防部表示，這些裝備將有助提升國軍整體防空效能，國防部表示感謝。

美國國防部防衛安全合作局(DSCA)宣布，將就對台灣出售AN/TPS-77與AN/TPS-78地面對空搜索雷達及國家先進地對空飛彈系統(National Advanced Surface-to-Air Missile System, NASAMS)等3項軍售案進行知會國會程序。這是拜登任內第17次對台軍售，也是金額最高的一次。

國防部指出，面對中共於臺海周邊頻密的軍事行動，美方供售之「先進地對空飛彈系統」，具備自動化偵蒐、火力分配指管與情資整合能力，經烏俄戰爭實戰驗證，有助於提升國軍整體防空作戰效能；另搭配兩型新式雷達換裝，可增加目標偵獲率與提升抗干擾功能，戰時與我現役中、長程防空部隊彈性部署，共同建構重層防空能力，保障國土安全。

國防部重申，美政府基於「臺灣關係法」與「六項保證」對臺軍事售予，將有助於國軍持續提升防衛韌性，共同維護臺海及印太區域的和平穩定，國防部表示誠摯感謝。

台灣關係法 國軍 國防部 飛彈

延伸閱讀

軍方無人機抗風能力6級以下 立委：連海風都抗不了

國防部：中共8機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控

8現、退役軍人 遭宮廟、幫派利誘著軍服拿五星旗拍投降片

要在台東蓋戰備道...軍方竟不給縣長面子 讓議員苦等2小時

相關新聞

美售我先進地對空飛彈系統 三種近空火砲面臨退役

美國正式宣布售我3套先進地對空飛彈系統（NASAMS），這項由雷神技術公司輸出的系統。據了解，空軍將啟動老舊防空裝備汰換...

高雄左營海軍上兵中彈身亡 父母悲痛認屍

高雄海軍左營基地昨晚10點多一名28歲洪姓哨兵疑在接哨時槍枝走火，子彈從下巴打入，緊急送醫搶救仍告不治。今早檢方相驗，洪...

美國輸我TPS-78遠程監偵雷達 具備在風電場中執勤性能

美國宣布售我分別由洛馬（Lockheed Martin）及諾斯諾普公司生產的AN/TPS-77多用途及AN/TPS-78...

拜登政府第17度軍售 總統府：美國對台灣安全堅定承諾

美國政府25日公告，將就總額19億8800萬美元的「先進地對空飛彈系統」、「L頻段雷達換裝案」及「非L頻段雷達換裝案」等...

美宣布出售防空飛彈、雷達 國防部：有助整體防空

國防部證實，美國政府將就對台出售「先進地對空飛彈系統」、「L頻段雷達換裝案」及「非L頻段雷達換裝案」，總額19億8800...

美選前10天 拜登政府宣布兩筆對台軍售19.88億美元

美國國防安全合作署（DSCA）25日表示，國務院批准售台兩款長程防空雷達，以及先進地對空飛彈系統（NASAMS），兩筆軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。