美宣布出售防空飛彈、雷達 國防部：有助整體防空

國防部證實，美國政府將就對台出售「先進地對空飛彈系統」、「L頻段雷達換裝案」及「非L頻段雷達換裝案」，總額19億8800萬美元的。國防部表示，這些裝備將有助提升國軍整體防空效能，國防部表示感謝。

美國國防部防衛安全合作局(DSCA)宣布，將就對台灣出售AN/TPS-77與AN/TPS-78地面對空搜索雷達及國家先進地對空飛彈系統(National Advanced Surface-to-Air Missile System, NASAMS)等3項軍售案進行知會國會程序。這是拜登任內第17次對台軍售，也是金額最高的一次。

國防部指出，面對中共於臺海周邊頻密的軍事行動，美方供售之「先進地對空飛彈系統」，具備自動化偵蒐、火力分配指管與情資整合能力，經烏俄戰爭實戰驗證，有助於提升國軍整體防空作戰效能；另搭配兩型新式雷達換裝，可增加目標偵獲率與提升抗干擾功能，戰時與我現役中、長程防空部隊彈性部署，共同建構重層防空能力，保障國土安全。

國防部重申，美政府基於「臺灣關係法」與「六項保證」對臺軍事售予，將有助於國軍持續提升防衛韌性，共同維護臺海及印太區域的和平穩定，國防部表示誠摯感謝。