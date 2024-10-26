賴清德：不容外部勢力改變台澎金馬

昨天適逢古寧頭戰役七十五周年紀念日，賴清德總統赴金門主持祭祀儀式並且宴請參戰官兵，他表示，古寧頭代表保衛台澎金馬，寸土不讓的決心；民主自由並非理所當然，不能也不會讓任何外部勢力改變台澎金馬的未來。

賴總統昨主持祭祀儀式後後步向觀禮區，他蹲下身和坐在輪椅上的老兵說話，現場家屬、老兵要求合影，賴總統也有求必應親切合照，最後還回頭表示「謝謝各位英雄」。

隨後賴總統宴請參戰官兵及眷屬，他致詞時表示，古寧頭戰役是國軍保衛台海和平的第一場勝仗，奠定了往後安定的基礎，中華民國得以在台澎金馬落地生根七十五年。如今，古寧頭不僅是軍事勝利的象徵，更代表我們保家衛國的決心。

賴總統說，要銘記參戰前輩們不分先來後到、不分族群、共同保衛台澎金馬、捍衛中華民國，為國家主權、民主自由而奮戰。古寧頭戰役讓我們明白，民主自由並非理所當然，而是需要世世代代共同努力守護；我們珍惜民主自由的生活方式，不能、也不會讓任何外部勢力，改變台澎金馬的未來。

他強調，「我們捍衛國家主權的決心；維持台海和平穩定現狀的努力；希望兩岸對等尊嚴、健康有序對話交流的承諾；以及世世代代守護民主自由生活的堅持未曾改變」。

賴總統也說，當前區域局勢依然複雜、而北韓派遣部隊至俄羅斯的事實，也顯示極權主義持續在合作擴張，我們會堅定團結一心、捍衛民主自由、捍衛國家。

賴總總致詞結束後，原預定與參戰官兵餐敘。不過賴總統致歉表示，「抱歉，我今天感冒，不敢跟大家共餐，必須先離席」，雖然無法與總統共餐，在場老兵、家屬在賴總統離去時仍報以熱烈掌聲。