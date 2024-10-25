快訊

台鹽綠能下包商涉超貸！2廠商抗告成功 台南高分院發回更審

空軍年度天龍操演28日登場 實施5項競賽科目

中央社／ 台北25日電

空軍年度「天龍操演」28日至11月1日實施。空軍今天表示，此次有「防空攔截暨AGTS射擊」、「25磅訓練彈投擲」、「紅外線飛彈射擊競賽」、「潛力裝掛競賽」及「憲兵部隊輕兵器射擊競賽」等5項競賽科目。

軍方人士今天指出，空軍年度重大演習「天龍操演」將於10月28日至11月1日間實施，以空對空、空對海、空對地戰技競賽方式驗收年度戰備成果，參演機型為F-16V（Block20）、幻象2000-5、IDF戰機等，並與相關單位驗證聯合作戰效能。

空軍官方臉書粉絲團「中華民國空軍」下午發布影片，並宣布今年度戰術總驗收即將登場，此次有「防空攔截暨AGTS射擊」、「25磅訓練彈投擲」、「紅外線飛彈射擊競賽」、「潛力裝掛競賽」及「憲兵部隊輕兵器射擊競賽」等5項競賽科目。

另外，陸軍也將舉行年度重大演習「長泰19號」演習，將於10月28日至11月1日間實施（10月26日、27日為戰術機動日）。

此次由駐防中部的裝甲586旅、南部機步333旅兩個聯兵旅進行對抗，並由6軍團擔任統裁部，且相較過往，無論是演練形式、出動的兵力均為歷年之最；另外，因應敵情威脅，此次長泰19號將比照漢光40號操演精神，實施24小時不間斷、夜間訓練等實戰化訓練，藉此磨練官兵對於狀況的應處與應對。

演習 空軍 飛彈

延伸閱讀

影／《軍情站》夜視鏡標配！澎湖鎮疆操演 陸軍首次全配賦夜視鏡練兵

影／鎮疆操演首次夜間實彈射擊 M60A3戰車射擊震撼十足

報復在即！以色列防長鼓舞空軍：炸完伊朗 世界將見識我們的能耐

獨／聯合利劍B戰區北移標註基隆 關指部尖兵部隊當日被急召回

相關新聞

國軍人事／金防部指揮官李定中 將接任副參謀總長

國軍高階將領人事將於11月有所異動，副參謀總長楊海明中將即將屆臨退伍，軍方人士今天證實，金防部指揮官李定中中將將接任副參...

軍方無人機抗風能力6級以下 立委：連海風都抗不了

國防部去年起採購六類軍用商規無人機，但台灣長年平均風力在6、7級以上，但商規無人機承受的風力都在6級以下，立委馬文君質疑...

紀念古寧頭戰役 賴總統：不容外部勢力改變台灣未來

今天是古寧頭戰役75周年，賴清德總統親自飛往金門與參戰官兵午宴同時發表演說。賴總統表示，古寧頭不僅是軍事勝利的象徵，更代...

老兵等半小時錯愕…賴清德提前離席古寧頭午宴「感冒不敢共餐」

今天是古寧頭戰役75周年紀念日，賴清德總統特地飛往金門主持祭祀儀式並在中午宴請參戰官兵，表示重視，不過賴總統在致詞及敬酒...

獨／陸軍司令鍾樹明率團訪美 出席陸威專案年終會議

陸軍司令鍾樹明日前率團訪美，前往夏威夷出席台美陸威專案年終會議，預料拜會美軍印太指揮部司令塞繆爾·帕帕羅（Samuel ...

古寧頭戰役75周年 賴清德赴金主持祭典

今年適逢金門古寧頭戰役75周年，賴清德總統今天前往金門太武山公墓主持追思祭悼典禮，並在千人塚主持獻花儀式並向參戰官兵及眷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。