空軍年度天龍操演28日登場 實施5項競賽科目

空軍年度「天龍操演」28日至11月1日實施。空軍今天表示，此次有「防空攔截暨AGTS射擊」、「25磅訓練彈投擲」、「紅外線飛彈射擊競賽」、「潛力裝掛競賽」及「憲兵部隊輕兵器射擊競賽」等5項競賽科目。

軍方人士今天指出，空軍年度重大演習「天龍操演」將於10月28日至11月1日間實施，以空對空、空對海、空對地戰技競賽方式驗收年度戰備成果，參演機型為F-16V（Block20）、幻象2000-5、IDF戰機等，並與相關單位驗證聯合作戰效能。

空軍官方臉書粉絲團「中華民國空軍」下午發布影片，並宣布今年度戰術總驗收即將登場，此次有「防空攔截暨AGTS射擊」、「25磅訓練彈投擲」、「紅外線飛彈射擊競賽」、「潛力裝掛競賽」及「憲兵部隊輕兵器射擊競賽」等5項競賽科目。

另外，陸軍也將舉行年度重大演習「長泰19號」演習，將於10月28日至11月1日間實施（10月26日、27日為戰術機動日）。

此次由駐防中部的裝甲586旅、南部機步333旅兩個聯兵旅進行對抗，並由6軍團擔任統裁部，且相較過往，無論是演練形式、出動的兵力均為歷年之最；另外，因應敵情威脅，此次長泰19號將比照漢光40號操演精神，實施24小時不間斷、夜間訓練等實戰化訓練，藉此磨練官兵對於狀況的應處與應對。