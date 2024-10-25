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軍方無人機抗風能力6級以下 立委：連海風都抗不了

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國防部去年採購商規軍用無人機，卻僅具偵監功能，圖為陸軍現役監偵無人機。圖／本報資料照片
國防部去年採購商規軍用無人機，卻僅具偵監功能，圖為陸軍現役監偵無人機。圖／本報資料照片

國防部去年起採購六類軍用商規無人機，但台灣長年平均風力在6、7級以上，但商規無人機承受的風力都在6級以下，立委馬文君質疑，這些無人機不符合作戰需求，不知採購理由為何？國防部更需要檢討改善，否則以現況來看，國防戰備能力相當危險。

馬文君說，未來武器發展或戰術上，無人機都占有舉足輕重的地位，國防部20年前就已委託中科院做無人機相關研究，研發費用至少投入百億元，部分成果就是騰雲、劍翔等無人機。

但從去年起，國防部規畫採購六類軍用商規無人機，但這些無人機國家隊偵監的功能，基本上跟中科院無人機功能重覆。向美軍採購2款攻擊無人機，也於中科院研發的「巡飛彈1型」、「巡飛彈2型」也類似。

這些新購無人機甚至很多都不符合台灣戰備需求，台灣長年平均風力在6、7級以上，但商規無人機承受風力卻在6級以下，根本沒辦執行任務，且全部都只有偵監功能，比中科院無人機具偵監、打擊功能還要差。

國防部長顧立雄表示，台灣要有攻擊型與消耗型無人機，再給國防部多一點時間。馬文君說，問題是國防部採購六型無人機，很多要用於海上，卻都抵抗不了海上的8級風，國防部花很多錢研發並測試通過的無人機不用，卻買這些不符作戰需求的無人機，這就需要探討，希望國防部能趕快補足無人機戰力，不然現況看起來很危險。

中科院 國防部 無人機 顧立雄 馬文君

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