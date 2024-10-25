紀念古寧頭戰役 賴總統：不容外部勢力改變台灣未來

今天是古寧頭戰役75周年，賴清德總統親自飛往金門與參戰官兵午宴同時發表演說。賴總統表示，古寧頭不僅是軍事勝利的象徵，更代表保衛台澎金馬，寸土不讓的決心；他強調，民主自由並非理所當然，不能也不會讓任何外部勢力，改變台澎金馬的未來。

賴總統表示，今天是古寧頭戰役滿75年的日子，稍早，他在太武山公墓主持追思祭悼典禮，代表全體國人，向捨身護國的忠靈，致上最深的敬意。他也同時代表國家，向參戰前輩、眷屬，以及前金門自衛隊參戰代表，表達最誠摯的感謝。賴總統同時也請參戰老兵起立，接受與會來賓的熱烈掌聲致敬。

賴總統強調，古寧頭戰役，是國軍保衛台海和平的第一場勝仗，阻止了共軍的進犯，從這個勝利開始，奠定了往後安定的基礎，中華民國得以在台澎金馬落地生根75年。如今，古寧頭不僅是軍事勝利的象徵，更代表了我們保家衛國的決心：台澎金馬，寸土不讓，堅定守護家園。

他指出，我們除了一起紀念這場關鍵的戰役，更是要銘記參戰前輩們的犧牲奉獻，他們在那個艱困的戰場上，不分先來後到、不分族群、共同保衛台澎金馬、捍衛中華民國、為國家主權、民主自由而奮戰。

賴總統說，這股不屈不撓的精神，傳承到我們的時代。古寧頭戰役讓我們明白，民主自由並非理所當然，而是需要世世代代的人，共同努力守護；我們珍惜民主自由的生活方式，不能、也不會讓任何外部勢力，改變台澎金馬的未來。

他進一步強調，我們捍衛國家主權的決心、維持台海和平穩定現狀的努力、希望兩岸對等尊嚴，健康有序對話交流的承諾、以及世世代代守護民主自由生活的堅持，都未曾改變、也堅持不變。古寧頭戰役的勝利，也告訴我們，只要團結一心，就能對抗威脅；只要堅定信念，就能守護家園。

賴總統並提到，當前區域局勢依然複雜、而北韓派遣部隊至俄羅斯的事實，也顯示極權主義持續在合作擴張，我們會堅定團結一心、繼續向前，捍衛民主、捍衛自由、捍衛國家。

賴總統最後表示，金門在地的金防部官士兵，以及海巡同仁，都站在第一線，因應無人機等各種灰色地帶侵擾，非常辛勞。他身為三軍統帥，會堅定做國軍的後盾，持續推動各項改革，提升軍備和服役環境，強化國防戰力，也會跟全球民主夥伴深化合作，肩並肩發揮嚇阻的力量，共同維護區域和世界的民主、和平與繁榮。