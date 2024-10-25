古寧頭戰役75周年紀念 賴總統宴請參戰將士與眷屬

金門古寧頭戰役75周年紀念日，國防部今天在金門太武山陣亡將士公墓舉辦「古寧頭戰役75周年追思祭悼典禮」等系列活動，賴清德總統出席主持追思祭悼典禮，隨後在飯店宴請參戰前輩、眷屬，總統致詞時代表國家，向參戰前輩、眷屬，以及前金門自衛隊參戰代表，表達最誠摯的感謝，強調古寧頭戰役，是國軍保衛台海和平的第一場戰役勝仗，阻止了共軍的進犯，奠定了往後安定的基礎，中華民國得以在台澎金馬落地生根75年。

身為三軍統帥，總統表示會堅定做國軍的後盾，持續推動各項改革，提升軍備和服役環境，強化國防戰力，也會跟全球民主夥伴深化合作，肩並肩發揮嚇阻的力量，共同維護區域和世界的民主、和平與繁榮。