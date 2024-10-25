影／《軍情站》夜視鏡標配！澎湖鎮疆操演 陸軍首次全配賦夜視鏡練兵

國防部昨(24)日邀媒參訪陸軍澎防部例行實彈射擊「鎮疆操演」，與過往相同軍演在日出前舉行不同，本次實彈射擊時間改自夜間十時至十時四十分。並除了81、120迫砲有照明彈的射擊外，部隊的火力發揚均是在無光的陣地之中。另本次操演以戰甲車原配賦的夜視設備進行駕駛與射擊之外，更首次在下車進行戰鬥射擊的步兵，全數配賦夜視鏡進行機步槍的實彈射擊，展現全天候，尤其在低光源環境下的作戰能力。

陸軍表示，本次鎮疆操演想定中共從清晨五時開始以海警與民兵漁船進行灰色襲擾，至夜間使用無人機進行空中滲透突襲，並以民兵漁船搭載武裝人員進行搶灘登陸，澎防部除以防空班以各式機槍進行防空射擊，迫砲與機步特遣隊並以各式曲、直射武器對海上敵部隊進行火力殲滅，本次參演共廿四輛戰甲車輛，射擊彈藥約三萬兩千餘發。

近年國軍加強夜戰的操演次數，除本次鎮疆操演，8月進行的「天馬操演」以拖式飛彈進行夜間實彈射擊，與近日陸軍航特部大幅增加夜航訓練，都可見到國軍部隊在強化夜戰的表現。唯可惜之處，是本次可見陸軍所配賦的TS-96式夜視鏡雖為陸軍現役的主要單兵夜戰裝備，其雙眼單筒的設計，在夜戰中的視野相較其他類型夜視鏡都較為狹窄，對於單兵在下車戰鬥時的環境警覺與射擊精準度恐有所妨礙。