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雇用移工引爭議 漢翔：已取得多數員工認同及支持

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
漢翔公司有重要國防業務包括國機國造勇鷹號交機等任務，廠區有許多國防機密設施。記者游振昇／攝影
漢翔公司有重要國防業務包括國機國造勇鷹號交機等任務，廠區有許多國防機密設施。記者游振昇／攝影

漢翔公司有重要國防業務包括國機國造勇鷹號交機等任務，漢翔傳出將雇用移工，員工心慌也擔憂恐有洩密造成國安危機疑慮；漢翔公司說明，考慮進用外籍移工以解決人力問題，若進用移工不允許其接觸任何國防機敏業務，此案相關配套措施仍在謹慎研議中，已取得多數員工認同及支持。

一名漢翔員工表示，公司說此案已取得多數員工認同和支持，他就是不支持的一員，擔心我國籍員工的工作權，也擔憂國防產業的企業用移工，恐會是資安破口。

漢翔公司說明，隨著全球航空市場逐漸脫離疫情陰霾，需求不斷增加，雖國際供應鏈斷鏈問題，仍是整體產業普遍面臨的挑戰，承蒙多家國際客戶信賴，依然持續給予該公司長期訂單，其中尤以發動機業務成長最為顯著。

漢翔表示，為滿足客戶訂單需求，發動機業務產線擴充，且每日加開二、三班運作，已成必要因應，公司雖提供夜班夜點費補助，考量員工的家庭因素，產線面臨二、三班人員不足，工作安排不易，公司因而考慮進用外籍移工以解決人力問題，惟此案必須全面檢視，妥善規畫，包括：

1.公司兼營軍、民業務，為保障各業務之機密安全，各項業務及工作廠區均已有明確劃分，此案僅以「商用件」廠區作為外籍移工申請標的。

2.外籍移工之進用，以輪值二、三班為主，並安排至招募不易之工作場域，執行體能要求高、工作重複性高、且環境耐受高等相關工作。

3.公司律定移工管理作業規定，以落實人員管理、資訊系統隔離、住宿管理等項目。

漢翔公司說明，此案相關配套措施仍在謹慎研議中，已取得多數員工認同及支持，該公司重申，本國籍同仁若有意願輪值二、三班，當以照顧同仁權益為優先考量；未來若進用外籍移工，將按照政府法律規範執行，也不允許其接觸任何國防機敏業務，相關申請及管理辦法制定完成後，將委託業界具經驗之優良人力仲介公司辦理。

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