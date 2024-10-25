法智庫：供電成國安弱點 台灣須強化能源自主與電網

法國國際關係研究所10月刊物登出「台灣能源供給」的研究報告，指出若共軍封鎖，能源恐因仰賴進口、儲量有限等問題成為國安致命傷。報告強調，為減少威脅，提升能源自主與電網安全刻不容緩。

智庫法國國際關係研究所（IFRI）「台灣能源供給：國家安全的致命弱點」研究報告由法籍駐台記者西摩爾（Adrien Simorre）執筆，基於公開資料，及今年5月至7月間與產業、專家及政治人物訪談所撰寫。

他在逾40頁的研究中指出，中國人民解放軍國防大學教授張馳今年5月賴清德總統就職後軍演時曾表示，中共意圖在「經濟上封鎖台灣」，目標之一便是「阻斷台灣能源進口的生命線」。

自2022年美國時任眾議院議長裴洛西（NancyPelosi）訪台後起，共軍便把封控台灣主要港口，阻斷進口和支援作為模擬目標，也使台灣開始測試並強化自身的堅守能力。

研究表示，台灣作為海島，電力系統為封閉式，且集中於西側。儘管執政黨以2025非核家園為目標，且近年來再生能源快速發展，但台灣能源仍大量倚重天然氣與燃煤的化石燃料。

台灣96%能源透過進口，若面臨禁運或海運受阻，台灣將極度脆弱。「在區域緊張脈絡下，能源供應成了台灣國安致命傷」。

除了依賴進口，報告還指出台灣能源的幾大弱點。首先，是化石燃料的儲存容量在地狹人稠的台灣也十分有限。

目前經濟部規定，液態天然氣（LNG）安全存量天數不得低於8天。燃煤則因較易保存的特性而有約42天的用量儲存。當然軍隊有自己的石油與燃料戰略儲槽，儲量則是國安機密。

再者，則是天然氣與石油儲槽主要都集中於台灣西部，電廠以及供電網絡也是，這增加了能源系統更容易暴露在砲擊等軍事攻擊之下。

台灣政府已意識能源供給為國安議題，正努力強化能源獨立，包括鼓勵再生能源發展、多角化化石能源供應管道、增加燃料存量以及強化輸送網安全。

研究強調，面對共軍威脅與可能的封鎖戰略，台灣提升「能源自主」與「電網安全」刻不容緩。

首先是提高發電量。台灣鼓勵發展再生能源。國防安全研究院所長蘇紫雲表示，「戰爭期間，再生能源能滿足基本電力需求…若配電網遭破壞，火力發電廠便不能再傳輸電力。但再生能源的能量來源去中心化，較不會受到衝擊」。

然報告指出，政府設下的再生能源標準並未達成。2024年7月，再生能源占台灣總能源的11%，不及之前為2025年設下的20%門檻。根據立法院一份報告，20%的目標已被推遲至2026年底，追趕再生能源落後進度可謂燃眉之急。

而核能發電在台灣更是辯論中心。全台僅存的核三廠是否退役、延役，都成了立法院攻防戰焦點。報告指出，在綠電考量與戰爭風險陰影下，即使連提出非核家園的民進黨政治人物都開始假設，若能解決核廢等問題，核能似乎可重回選項。

再者，是強化供應安全與增加儲量，包括增加新的天然氣接收站、增加再氣化設施容量以及既有接收站儲量。

台灣擴展不同液態天然氣進口國與供應路線，減少對特定國家、區域依賴，澳洲和美國就受益於該戰略。一是因為兩國本是台灣盟友，二是因為兩國路線能突破中國影響區域。

另外，台灣目前也依賴外國船艦運送進口燃料。有鑑於此，台灣自2021年起鼓勵航商建造液化天然氣載運船，陽明海運在內的企業也開始打造能源運輸船；中油也啟動相關計畫。打造國輪運送能減低因禁運而起的供應中斷風險，戰爭時期船艦都可被國家徵用。

最後，是強化電網的安全與韌性。智庫文章指出，政府近年開始在關鍵設施導入雙備援系統概念，同時強化人員檢查、滲透偵測與資訊安全。

今年4月保二總隊擴編轉型，主責守護全台電廠、天然氣廠、科學產業園區等48處關鍵設施。

台電近年來也採取多項措施增強防護，如優化對無人機入侵的反應程序等。此外台電去年也編列台幣334億，啟動為期5年的「配電系統升級計畫」。

研究引用天下雜誌的數據，指出台灣配電網事故已從2013年的每年2萬起，減少至2023年的每年6000起，但該雜誌民調也指出，7成民眾認為台灣有缺電風險。

報告結尾寫道，「因此，我們可預期，北京及其盟友將繼續利用台灣能源系統的弱點作為施壓的首要手段。作為反應，台灣政府應更明確地承擔起能源政策中的國家安全層面」。