影／鎮疆操演首次夜間實彈射擊 M60A3戰車射擊震撼十足

國軍為驗證部隊實戰化訓練成效，位於澎湖的第一作戰區今天晚間執行「鎮疆操演」實彈射擊訓練，參演官兵逐次完成裝備與彈藥檢整、射擊程序推演及部隊戰術機動，於戰術位置接獲射擊命令後，M60A3戰車等各式武器依作戰進程實施射擊，充分展現部隊平日勤訓精練成果，圓滿達成「鎮疆操演」首次夜間實彈射擊任務。

第一作戰區表示，操演從清晨即透過敵情輔助狀況下達，誘導參演部隊執行各項防衛作戰任務演練，並持續加強油彈整補及戰備整備作為，操演全程採日夜連續不間斷演練，執行夜間作戰演練，使參演部隊熟悉夜間戰場環境及作戰任務，並磨練部隊指參及戰場作戰要務，務實強化夜戰能力。

夜間各式戰、甲車機動進入戰術位置，並隨射擊命令下達，依序以120迫砲、81迫砲、40榴彈槍及50機槍、M249機槍等武器進行射擊，編織綿密火網，掩護M60A3戰車、CM21甲車等遂行灘岸火殲及灘岸戰鬥，各式武器迸出熾盛火光，操演場面震撼十足。

第一作戰區「鎮疆操演」是依作戰區聯合作戰計畫之灘岸戰鬥為想定，操演全程依敵情威脅、戰場情報準備與臨戰環境等要素，將聯合作戰計畫融入想定與輔助狀況，透過實戰化訓練模式，務實驗證參演部隊戰備訓練成果及執行作戰計畫之效能。 國軍為驗證部隊實戰化訓練成效，位於澎湖的第一作戰區今天晚間執行「鎮疆操演」實彈射擊訓練，M60A3戰車等各式武器依作戰進程實施射擊。記者季相儒／攝影

【中央社澎湖25日電】

為驗證實戰化訓練成效，國軍第一作戰區昨天執行「鎮疆操演」首次夜間實彈射擊訓練，假想共軍利用夜間視線不良實施登陸，陸軍澎防部出動M60A3戰車、迫砲、機槍等武器進行射擊，戰車砲射擊時的火光劃破黑夜，場面震撼。

國防部昨天邀請國內外媒體赴澎湖採訪國軍第一作戰區「鎮疆操演」，晚間於五德營區進行實彈射擊。根據軍方所提供的場景想定，中共海警船及民兵漁船於昨天上午5時於澎南水道週邊海域實施灰色地帶襲擾，企圖擾亂漁民與限制船舶進出。

根據場景想定，國防部於上午8時要求提升為一級加強戒備，作戰區即命令機步戰鬥隊提升為機步特遣隊，並於五德地區集結實施油彈整補及戰備整備，以肆應中共海空滲透突襲。

中央社記者昨天晚間赴五德營區採訪夜間實彈射擊訓練，軍方官員指出假想情況為敵軍利用夜間視線不良的狀況，對國軍進行突擊登陸；國軍進行3個階段的狀況演練，依序分別為防空接戰、灘岸火殲、灘岸戰鬥，澎防部共配置18個陣地進行實彈射擊，共計發射3萬2千餘發各式彈藥。

當進行狀況演練一「防空接戰」，國軍想定共軍利用無人機於夜間向五德地區實施夜間空中滲透突襲，120迫砲對澎南海域發射照明彈，進行戰場照明以及透過照明彈模擬敵軍無人機與軍機，澎防部防空連模擬發射刺針飛彈接戰，地面部隊則以機槍在陣地以實彈射擊編成防空火網，實施防空射擊對敵接戰。

狀況演練二「灘岸火殲」，國軍想定共軍民兵漁船搭載武裝人員，向五德地區實施夜間海上突擊，3個戰車排共12輛戰車逐次開往岸際，戰車砲對海面假想敵進行射擊，射擊時熊熊火光從砲口射出，砲聲隆隆氣勢震撼，遠方可看到砲彈落海後的水花，作戰區火協也指揮120迫砲及81迫砲對共軍武裝漁船實施射擊，澎防部機械化步兵營12輛CM21甲車此時也開向岸際以機槍進行射擊。

狀況演練三「灘岸戰鬥」，國軍想定共軍武裝人員於五德地區突擊上陸，澎防部機步特遣隊即刻遂行灘岸戰鬥，自五德舊機場向百里方向發起攻擊，此時守備部隊運用各式機槍、40榴彈槍等曲直射武器攻擊灘岸之敵，操演至此也順利落幕。

軍方指出，鎮疆操演為防區每月駐地常態化訓練一環，依作戰區聯合作戰計畫的灘岸戰鬥為想定，操演全程依敵情威脅、戰場情報準備與臨戰環境等要素，將聯合作戰計畫融入想定與輔助狀況，透過實戰化訓練模式，務實驗證參演部隊戰備訓練成果及執行作戰計畫的效能。