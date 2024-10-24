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傳考慮引進外籍移工？漢翔認「人員不足」 聲明強調保障業務機密安全
媒體報導漢翔將引進移工事宜，漢翔今天發出聲明指出，產線面臨2、3班人員不足，因而考慮進用外籍移工解決人力問題，但必須妥善規劃，包括保障各業務機密安全、優先照顧員工權益等。
針對媒體報導漢翔將引進移工解決人力不足的問題，漢翔今天發布聲明指出，隨著全球航空市場逐漸脫離疫情陰霾，需求不斷增加，雖國際供應鏈斷鏈問題是整體產業普遍面臨的挑戰，但漢翔獲多家國際客戶持續給予長期訂單，其中尤以發動機業務成長最為顯著。
漢翔說明，為滿足客戶訂單需求，發動機業務產線擴充，且每日加開2、3班運作，已成必要因應。漢翔雖提供夜班夜點費補助，員工仍因照顧家庭、生活作息調適等因素意願不高，產線面臨2、3班人員不足，工作安排不易，漢翔因而考慮進用外籍移工以解決人力問題。
漢翔聲明強調，此案必須全面檢視，妥善規劃。第一，公司兼營軍、民業務，為保障各業務機密安全，各項業務及工作廠區均已有明確劃分，本案僅以「商用件」廠區作為外籍移工申請標的。
第二，外籍移工進用以輪值2、3班為主，並安排至招募不易的工作場域，執行體能要求高、工作重覆性高、且環境耐受高等相關工作。
第三，漢翔律定移工管理作業規定，以落實人員管理、資訊系統隔離、住宿管理等項目。
漢翔強調，此案相關配套措施仍在謹慎研議中，在與員工良性溝通後，已取得認同及支持。
漢翔重申，本國籍員工若有意願輪值2、3班，當以照顧員工權益為優先考量；未來若進用外籍移工，將按照政府法律規範執行，也不允許接觸任何國防機敏業務。相關申請及管理辦法制定完成後，將委託業界具經驗的優良人力仲介公司辦理。
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