聽新聞
0:00 / 0:00

傳考慮引進外籍移工？漢翔認「人員不足」 聲明強調保障業務機密安全

中央社／ 台北24日電
媒體報導漢翔將引進移工事宜，漢翔今天發出聲明指出，產線面臨2、3班人員不足，因而考慮進用外籍移工解決人力問題，但必須妥善規劃，包括保障各業務機密安全、優先照顧員工權益等。聯合報系資料照
媒體報導漢翔將引進移工事宜，漢翔今天發出聲明指出，產線面臨2、3班人員不足，因而考慮進用外籍移工解決人力問題，但必須妥善規劃，包括保障各業務機密安全、優先照顧員工權益等。聯合報系資料照

媒體報導漢翔將引進移工事宜，漢翔今天發出聲明指出，產線面臨2、3班人員不足，因而考慮進用外籍移工解決人力問題，但必須妥善規劃，包括保障各業務機密安全、優先照顧員工權益等。

針對媒體報導漢翔將引進移工解決人力不足的問題，漢翔今天發布聲明指出，隨著全球航空市場逐漸脫離疫情陰霾，需求不斷增加，雖國際供應鏈斷鏈問題是整體產業普遍面臨的挑戰，但漢翔獲多家國際客戶持續給予長期訂單，其中尤以發動機業務成長最為顯著。

漢翔說明，為滿足客戶訂單需求，發動機業務產線擴充，且每日加開2、3班運作，已成必要因應。漢翔雖提供夜班夜點費補助，員工仍因照顧家庭、生活作息調適等因素意願不高，產線面臨2、3班人員不足，工作安排不易，漢翔因而考慮進用外籍移工以解決人力問題。

漢翔聲明強調，此案必須全面檢視，妥善規劃。第一，公司兼營軍、民業務，為保障各業務機密安全，各項業務及工作廠區均已有明確劃分，本案僅以「商用件」廠區作為外籍移工申請標的。

第二，外籍移工進用以輪值2、3班為主，並安排至招募不易的工作場域，執行體能要求高、工作重覆性高、且環境耐受高等相關工作。

第三，漢翔律定移工管理作業規定，以落實人員管理、資訊系統隔離、住宿管理等項目。

漢翔強調，此案相關配套措施仍在謹慎研議中，在與員工良性溝通後，已取得認同及支持。

漢翔重申，本國籍員工若有意願輪值2、3班，當以照顧員工權益為優先考量；未來若進用外籍移工，將按照政府法律規範執行，也不允許接觸任何國防機敏業務。相關申請及管理辦法制定完成後，將委託業界具經驗的優良人力仲介公司辦理。

漢翔 疫情 移工

延伸閱讀

獨／漢翔將引進移工...員工心慌也憂國防機密外洩 漢翔回應了

相關新聞

古寧頭戰役75周年 賴總統今赴金門 兩岸關注

繼赴金門主持八二三砲戰勝利六十六周年追思祭悼典禮，賴清德總統今天將再赴金門主持「古寧頭戰役勝利七十五周年」相關活動，並與古寧頭戰役參戰老兵、遺族代表們餐敘，同時發表談話。

影／鎮疆操演首次夜間實彈射擊 M60A3戰車射擊震撼十足

國軍為驗證部隊實戰化訓練成效，位於澎湖的第一作戰區今天晚間執行「鎮疆操演」實彈射擊訓練，參演官兵逐次完成裝備與彈藥檢整、...

傳考慮引進外籍移工？漢翔認「人員不足」 聲明強調保障業務機密安全

媒體報導漢翔將引進移工事宜，漢翔今天發出聲明指出，產線面臨2、3班人員不足，因而考慮進用外籍移工解決人力問題，但必須妥善...

【重磅快評】應對蠎蛇封鎖 顧立雄祭國際法暫無用武之地

二年多來中共對台灣進行了四次圍島軍演，其中最近的兩次無預警圍台封控演習，更是在賴清德總統上任不到五個月內密集舉行。中共的...

中科院有能力管理無人機產業園區？ 院長：我們也懷疑

中科院將在民雄院區建設無人機產業園區，預計民國117年開始營運。不過立委質疑中科院有沒有能力管理產業園區？中科院院長李世...

海鋒大隊藏匿點被曝光？ 顧立雄：戰術位置不會僅一處

美國期刊報導，今年5月「聯合利劍2024A」軍演期間，國軍雄二雄三飛彈的隱藏位置已經被暴露，一旦戰時可能被秒殺。國防部長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。