【重磅快評】應對蠎蛇封鎖 顧立雄祭國際法暫無用武之地

二年多來中共對台灣進行了四次圍島軍演，其中最近的兩次無預警圍台封控演習，更是在賴清德總統上任不到五個月內密集舉行。中共的操演愈來愈熟練，預示未來若要封控台灣，也會是說上就上，一發布就實施，不給台灣反應的時間和外力介入的機會。

國防部長顧立雄正奮力找尋台灣喘息的空間和外國馳援的機會。不愧是法律人出身，顧立雄備戰，首先打法律戰，直接從國際法定義著手，區別中共所稱「封控」和外界直指「封鎖」的不同。

根據大律師考證的結果：中共圍台封控屬灰色地帶的操演性質；如果發動符合國際法上的封鎖，就屬於戰爭行為，國軍將進入應急作戰階段，國際社會也不可能坐視不管。

顧立雄詳細解釋，中共稱聯合利劍軍演是「圍台封控」，但因為用「drill（演習）」稱呼，是操演性質，沒有詳細經緯度，也無公告禁航區，未限制所有國家機艦進出，仍屬灰色地帶襲擾。

至於「封鎖」，顧立雄指出，在國際法上的定義是「阻止所有國家的機艦，進出敵國管轄的港口、機場或海岸線的交戰行動，通常由軍隊主導。」中共若要真正實施封鎖，依據聯合國第三三一四號決議，封鎖被視為侵略，屬於戰爭行為，必須正式對外公告，通知所有國家包括封鎖範圍等。

毫無疑問，依據聯合國第三三一四號決議，「一個國家的武裝部隊封鎖另一個國家的港口或海岸」，不論是否經過宣戰，都構成侵略行為。這在本質上仍是定義「國家對國家」的行為；雖然這號決議所定義「國家」一詞的使用，不影響承認問題或該國是否為聯合國會員國的問題。

而且，封鎖是一種戰爭手段，但並不是所有的武裝封鎖都會構成國際法上的非法侵略行為。聯合國安理會仍得根據憲章論斷是否屬於侵略行為；甚至安理會本身就可以基於維持或恢復國際和平及安全的理由，決定採取封鎖及其他陸海空軍行動，而不構成侵略行為。

同樣，中共以「叛亂的一省」定義台灣地位，即使對台採取封鎖的戰爭行為，也會以聯合國憲章的不干涉原則，要求各國不得干涉中國內政事務。尤其兩岸軍事對峙迄今，雖有實質停火及和平階段，但雙方從未簽署停戰協議，民進黨政府更堅拒和平協議，兩岸在法理上仍然延續內戰狀態。

顧立雄雖舉國際智庫CSIS統計指出，經過台海的海上運輸產值約占全球運輸產值1/5，達到2.45兆美元，影響全球經濟巨大，國際社會不可能坐視管。但軍事專家張競提醒，封鎖台海不等於封鎖台灣，如果中共只封鎖台灣的領海、港口與內水，不影響其他國家航行權益，則其他國家也沒有干預的理由。

事實上，中共不將台灣視為交戰國，內戰狀態下的台海衝突也非國際武裝衝突，自然不會對台實施國際法上的封鎖。這次聯合利劍Ｂ演習，重點強調「要港要域封控」，高調發布「海警艦艇編隊環台島巡航管控示意圖」，以海警執法隔離台灣，達到實質封鎖目的。

顧立雄一方面打算把彈藥儲存在宮廟裡，違反國際法；如今又祭出國際法應對中共封鎖，雖然有些錯亂，但目前恐怕暫無用武之地。