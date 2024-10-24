快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

顧立雄：不會規範學生從事軍事勤務 以自救互救為主

中央社／ 台北24日電

國防部顧立雄今天表示，依據民防法施行細則，民防團隊戰時要配合國防軍事單位執行8項任務，並以民防總隊為主，並非是學生，因此學生不會協助，也不會規範學生從事軍事勤務，以自救互救為重點。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長顧立雄報告「國軍無人機運用現況與未來發展機會及挑戰，並就協助中科院推動民雄航太暨無人機產業園區的開發作業進度及概況」，並備質詢。

國民黨立委徐巧芯關切，近期有許多家長陳情關於學生與全民防衛動員法的關係，並擔憂學生是否上戰場，同時關切法律規定學生支援軍事勤務的範圍。

顧立雄表示，依據民防法施行細則第3條，民防團隊人員於戰時要配合國防軍事單位執行8項任務（搶修軍用機場港口、裝卸運輸軍品、對空監視及報告敵機動態等項目），「但學生不會協助，也不會規範學生從事這些勤務」，民防團隊是以民防總隊為主，並非是學生。

徐巧芯質疑，在「高級中等以上學校防護團編組教育演習及服勤辦法」法規中，提及高級中等以上學校應編組學校防護團，質疑學生是否要支援軍事行動；顧立雄強調，內文只提及學生編組，而非軍事支援。

全民防衛動員署長白捷隆進一步說明，依據上述防護團條例的第8條刊載，學生防護團的執勤範圍有5點，分別是「協助民防團隊擔任空襲防護、救護、消防等工作」、「協助政府機關擔任宣導工作」、「協助醫院、救護隊擔任救護工作」、「協助生產機構，擔任軍需物資生產工作」、「協助軍事、警察單位，擔任交通管制、疏導等工作」。

白捷隆說明，內文提及的「軍需物資生產工作」，指的是經濟部定義的重要物資，包含紡織品等類別。

徐巧芯則建議，相關單位應避免讓外界誤解學生會上戰場，此舉不利於政府推動民防工作。顧立雄回應，會與內政部協調學生在民防法中的主要任務，並以自救、互救為重點。

中科院 國軍 國防部 民防 顧立雄

延伸閱讀

中科院：劍翔無人機具匿蹤能力且有誘餌

中科院有能力管理無人機產業園區？ 院長：我們也懷疑

海鋒大隊藏匿點被曝光？ 顧立雄：戰術位置不會僅一處

顧立雄：美國維持台海戰略模糊 藉此進行嚇阻

相關新聞

古寧頭戰役75周年 賴總統今赴金門 兩岸關注

繼赴金門主持八二三砲戰勝利六十六周年追思祭悼典禮，賴清德總統今天將再赴金門主持「古寧頭戰役勝利七十五周年」相關活動，並與古寧頭戰役參戰老兵、遺族代表們餐敘，同時發表談話。

影／鎮疆操演首次夜間實彈射擊 M60A3戰車射擊震撼十足

國軍為驗證部隊實戰化訓練成效，位於澎湖的第一作戰區今天晚間執行「鎮疆操演」實彈射擊訓練，參演官兵逐次完成裝備與彈藥檢整、...

傳考慮引進外籍移工？漢翔認「人員不足」 聲明強調保障業務機密安全

媒體報導漢翔將引進移工事宜，漢翔今天發出聲明指出，產線面臨2、3班人員不足，因而考慮進用外籍移工解決人力問題，但必須妥善...

【重磅快評】應對蠎蛇封鎖 顧立雄祭國際法暫無用武之地

二年多來中共對台灣進行了四次圍島軍演，其中最近的兩次無預警圍台封控演習，更是在賴清德總統上任不到五個月內密集舉行。中共的...

中科院有能力管理無人機產業園區？ 院長：我們也懷疑

中科院將在民雄院區建設無人機產業園區，預計民國117年開始營運。不過立委質疑中科院有沒有能力管理產業園區？中科院院長李世...

海鋒大隊藏匿點被曝光？ 顧立雄：戰術位置不會僅一處

美國期刊報導，今年5月「聯合利劍2024A」軍演期間，國軍雄二雄三飛彈的隱藏位置已經被暴露，一旦戰時可能被秒殺。國防部長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。