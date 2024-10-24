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中科院有能力管理無人機產業園區？ 院長：我們也懷疑
中科院將在民雄院區建設無人機產業園區，預計民國117年開始營運。不過立委質疑中科院有沒有能力管理產業園區？中科院院長李世強坦言「我們也很懷疑」。國防部長顧立雄表示，台灣並不是沒有園區管理人才，要找有經驗者交流，甚至招募進入團隊。
為了推動無人機產業，中科院在嘉義民雄院區54公頃土地，目前以營運資金11.1億元，於東側院區開發軍規無人機產線，預計115年開始產製中大型軍規無人機；同時行政院今年8月核定以公共建設預算68.59億元，在院區西側建置「航太暨無人機產業園區」，並由中科院負責園區規劃與設置。
李世強在回答民進黨立委洪申翰的質詢時表示，根據行政院規劃，將由中科院成立管理單位，並且獨立於中科院之外。
不過洪申翰追問中科院究竟有沒有管理產業園區的能力？李世強坦言「我們也很懷疑」。李世強說，無人機園區預計117年開始營運，希望明年訪商確定進駐廠商，中科院從沒有管理一個園區的經驗，說實話，中科院會再努力。
洪申翰說，中科院現有的軍民通用中心比較像產業育成中心，台灣不是沒有管理高科技產業園區的經驗，不過涉及軍民協力的機敏性，交由國防部和中科院管理應該是正確的，問題是如何讓中科院很快長出相關經驗？他建議國防部可以向有經驗的國科會和科學園區管理局取經。
顧立雄表示，台灣並不是沒有園區管理人才，要找有園區管理經驗者交流，甚至招募他們進入團隊，現在還有時間來做這件事情，國防部會督促中科院來做這件事。在洪申翰的要求下，顧立雄承諾在3個月內提出進度報告。
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