援台發霉軍備1983年產子彈 美共和黨議員要求解釋

美國國防部監察長的報告發現，五角大廈將發霉的防彈背心與1980年代的裝備運給台灣；對此，愛荷華州共和黨籍聯邦參議員恩斯特批評拜登政府領導失敗，致函國防部要求解釋。

美國國防部監察長發現，美國將「潮濕發霉的防彈背心」運給台灣，讓台灣在即將遭中國入侵前加強防禦，之後再花費73萬美元（約新台幣2361萬元）試圖彌補過失。

美國福斯新聞頻道（Fox News）網站報導，恩斯特（Joni Ernst）透過聲明表示：「運送過期且受損的軍備給台灣，不是對待朋友的方式。不幸的是，削弱我們的夥伴並壯大對手，已成了拜登-賀錦麗外交政策原則的主要部分。」

「毫無疑問，北京正在嘲笑並充分利用這屆政府的領導失敗。我們必須恢復白宮的能力與力量，以重拾我們盟友與夥伴的信心，同時讓我們的對手感到恐懼。」

擺放在加州曲維斯空軍基地（Travis Air ForceBase）的504件軍備貨物棧板中，有超過340件水損。美國陸軍在收到這批軍備後，有兩個月沒有安排運送。

根據報告，曲維斯空軍基地沒有適當的儲存設備，這些貨物棧板遭風吹雨淋，暴露在霧氣、濕氣與高溫中。

在340件貨物棧板中，運至台灣的120件棧板中含有超過3000件發霉的防彈板，與500件潮濕、長霉的戰術背心。

國防部監察長辦公室觀察到，這些棧板有「可見的黴菌孢子，包裹在有積水的塑膠內，讓水損狀況進一步惡化、發霉」。

根據報告，台灣有關當局花好幾週的時間風乾這些裝備。

美國人員告訴國防部監察長辦公室，他們花費61萬9000美元動用勞力並購買材料，在曲維斯空軍基地清潔並風乾尚未運出的潮濕、發黴防彈背心，在運至台灣前另花費11萬3000美元替換其中一些裝備。

國防部監察長得出的結論是，在2023年11月到2024年3月之間，五角大廈未能遵守透過總統撥款權（Presidential Drawdown Authority）交付軍備的指導方針。總統撥款權允許美國運送國防部現有庫存中的裝備。

恩斯特指出，川普政府2019年批准提供給台灣的戰鬥噴射機，目前仍尚未交付。

恩斯特說：「美國武裝部隊在二次世界大戰期間，計劃、發動與執行將歐洲自納粹手中解放的行動，花費的時間都比這還短。」

到了2024年5月31日，美國尚未更換還沒運抵的受損防彈板與戰術背心。

報告也發現，這批貨物中含有約270萬發1983年生產的彈藥。監察長發現，其中一些子彈「包裝不良」，還有一些子彈過期。其中一些子彈裝在打開的箱子內運抵，讓台灣官員覺得美國軍人是在「清出他們不想要的東西」。

恩斯特要求國防部說明採取了哪些步驟，以釐清運出這類貨物的責任歸屬、加強監督並加快更換受損的軍備。她還詢問了用來解決問題的73萬美元資金來源。