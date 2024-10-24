中科院：劍翔無人機具匿蹤能力且有誘餌

中科院自行研製劍翔無人機，其中兩款次型號已投入戰備。立委關注是否具備匿蹤能力，中科院長李世強今天說，劍翔不僅具有匿蹤能力，而伴隨誘餌，不過就戰術面來說，國軍需要不同種類無人機來「高低配」。

劍翔無人機於民國108年國防工業展首度亮相，由國家中山科學研究院研製，外型類似以色列研製的「哈比」（Harpy）無人機，被稱「台灣版哈比」；軍方曾指出，劍翔將成為空軍防空部隊標準配備，預計114年完成生產104架。

目前劍翔無人機「反輻射」、「誘敵」2型已交裝軍方並投入戰備，中科院也以此為基礎構改，成功研製「衛星定位攻擊」及「目標影像攻擊」2型。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長顧立雄報告「國軍無人機運用現況與未來發展機會及挑戰，並就協助中科院推動民雄航太暨無人機產業園區的開發作業進度及概況」，並備質詢。

民進黨立委羅美玲關切，不管劍翔無人機或對美軍購的MQ-9B無人機均無匿蹤功能，容易被發現、擊落，並關切台灣是否有無能力研發匿蹤能力的無人機。

顧立雄對此表示，有。李世強指出，劍翔無人機不僅有匿蹤能力，還伴隨誘餌，但他也補充，不一定都要發展匿蹤型攻擊型無人機，就戰術面來說，國軍需要數量龐大的攻擊型無人機，配合其餘高價無人機來「高低配」。

顧立雄答詢羅美玲、民進黨立委陳冠廷時提及國軍的無人機運用方向。顧立雄表示，假設共軍要登陸作戰，因為在航渡階段有最脆弱階段，因此國軍要在共軍最脆弱階段運用無人機進行攻擊，因此必須尋求大量、匿蹤甚至精準型來應對。

顧立雄指出，各式無人機發展速度非常快，目前沒辦法公開跟立委說明，但無人機、無人艇運用，將在防衛構想上扮演非常重要角色。