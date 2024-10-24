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海鋒大隊藏匿點被曝光？ 顧立雄：戰術位置不會僅一處

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國外期刊披露，國軍海鋒大隊藏匿位置可能已遭曝光，國防部長顧立雄表示，我方著重戰力保存階段的訊跡管理，且戰術位置也不會只有一處。記者潘俊宏／攝影
國外期刊披露，國軍海鋒大隊藏匿位置可能已遭曝光，國防部長顧立雄表示，我方著重戰力保存階段的訊跡管理，且戰術位置也不會只有一處。記者潘俊宏／攝影

美國期刊報導，今年5月「聯合利劍2024A」軍演期間，國軍雄二雄三飛彈的隱藏位置已經被暴露，一旦戰時可能被秒殺。國防部顧立雄今天表示，我方著重戰力保存階段的訊跡管理，而且海鋒大隊機動部署的戰術位置不會只有一處。

美國期刊「外交政策」網站21日刊出長篇分析文，指「聯合利劍2024A」軍演期間，海鋒大隊的行動已經暴露，原本被視為秘密的藏匿點早已被中國情報掌握，「如果這是實戰，他們將在數秒之間被殲滅」。文章指出，今年6月北京藍德信息科技披露我方部署的雄二雄三反艦飛彈，還詳列各部隊陣地以及機動中隊位置，甚至推估各地部署時間。

顧立雄對此表示，我方現在著重在於戰力保存階段的訊跡管理，相關武器裝備的隱匿、訊號等可能暴露的作為，我方都要加強做好訊跡管理工作。他強調，海鋒大隊機動部署的戰術位置不只一個，相關的作為、細節就不宜多透露。

另一方面，顧立雄昨天表示一旦中共封鎖台海，就等於是戰爭行為，媒體詢問「封控台灣」不等同於「封控台海」，中共如果封控台北港或高雄港，國際社會有沒有可能不管？

顧立雄說，封控並不是精確的名詞，但封鎖在國際法上有定義，不能例外，劃定了一個禁航區就一定會影響到區域和平穩定。他強調，一旦進入封鎖就是戰爭行為，怎麼可能「封鎖了但你還可以走？」

顧立雄質疑，有誰會進入一個已經宣告封鎖、畫設禁航區、進入戰爭行為的地方？有哪個民航的船隻、飛機還敢冒風險進來？他說，尊重相關言論，但大家對於封鎖應該要有清楚的理解。

中共 台海 國軍 國防部 戰爭 聯合利劍 軍演 雄三飛彈 顧立雄

延伸閱讀

陸封鎖行為若不影響航行權益 各國可能置身事外

顧立雄：中共若封鎖台海就是戰爭 國軍將進應急作戰階段

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