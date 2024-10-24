獨／漢翔將引進移工...員工心慌也憂國防機密外洩 漢翔回應了

蔣經國一路提攜王昇，但早有怨言，1975年蔣經國日記，可看到2段批評王昇文字。1983年2度將王昇貶官前，蔣經國也在日記寫下對王昇的負面評價，王昇到離世前可能都不知道蔣經國對他的真正看法。蔣經國為何對他「憤怒而痛責之」？ 資深記者高凌雲從追隨王昇大半輩子的王耀華的書中，看到了王昇許多不同的面向，書中也揭露李登輝曾有意拉攏他。本系列將分成3篇，為讀者揭露政戰特工出身的王昇的一生。...

2024-10-24 07:30