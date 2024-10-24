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獨／漢翔將引進移工...員工心慌也憂國防機密外洩 漢翔回應了

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
漢翔公司有重要國防業務包括國機國造勇鷹號交機等任務，廠區有許多國防機密設施。記者游振昇／攝影
漢翔公司有重要國防業務包括國機國造勇鷹號交機等任務，廠區有許多國防機密設施。記者游振昇／攝影

漢翔公司有重要國防業務包括國機國造勇鷹號交機等任務，漢翔近期傳出將雇用移工，員工心慌也擔憂恐有洩密造成國安危機疑慮；漢翔公司表示，全案尚在規劃中，因為勞動力不足，所以會請外籍勞工執行基層工作，不會接觸到國防機密。

一名漢翔員工表示，日前漢翔一名年輕工程師僅放幾張熱流圖，並未任何數據就被開除，國防部震怒，漢翔目前並沒有人力短缺問題，卻貿然晉用移工，恐會是資安破口，員工也擔心自己工作受影響。

漢翔公司目前業務範圍含括國防、民用航空及工業技術服務三大業務，國防業務包含國內軍用飛機製造、維修、性能提升、機隊商維、軍工廠委託民間經營案，及軍用引擎業務，目前持續生產高級教練機，這名員工說，貿然引用外籍移工恐有洩密造成國安疑慮。

漢翔公司說明，全案尚在規劃中，因為勞動力不足，所以會請外籍勞工執行基層工作，他們不會接觸到國防機密。

漢翔公司緊鄰空軍清泉崗基地，有重要國防業務包括國機國造勇鷹號交機等任務。記者游振昇／攝影
漢翔公司緊鄰空軍清泉崗基地，有重要國防業務包括國機國造勇鷹號交機等任務。記者游振昇／攝影

國防部 漢翔 漢翔公司 移工 資安

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