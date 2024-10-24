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經部：若戰時被封鎖 規畫已除役燃煤電廠成國安備用機組
面臨戰爭封鎖威脅時，國內能源燃料存量問題是重要挑戰。經濟部昨天表示，已規畫三個天然氣接收站，完成後就可達到十四天以上法定存量。經濟部國營司長胡文中還表示，面對非常極端情況，規畫將已經除役的燃煤電廠變成國安專用緊急備用機組。
立法院外交及國防委員會昨天邀請國防部等部會針對中共「蟒蛇戰略」封鎖，關鍵物資、能源供應如何因應進行專案報告。民進黨立委羅美玲質詢，面對中共封控，國內天然氣到底能不能達到十四天法定存量？
胡文中表示，天然氣存量遠高於法定存量，經濟部已規畫三個接收站，完成後就可達十四天以上；考量封鎖時用電量會減少，十四天存量會比實際要多。
羅美玲追問，二○二五年用電目標要達到百分之五十天然氣發電。胡文中指出，面對非常極端情況，已規畫將已除役燃煤電廠變成國安專用緊急備用機組，煤的存量會遠超過天然氣，目前還在規畫中。
此外，為提升防衛作戰韌性，國防部已頒訂外離島地區糧秣戰備存糧調增政策，將把昂貴的加熱式餐盒從救災物資調整為戰備物資；外島防區的大米、罐頭及口糧存量總合力，將大幅提升至能讓防區官兵食用一百天以上，以強化戰備整備。
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