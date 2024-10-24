軍事專家：遼寧艦經台海 向台美示威

中共遼寧號航空母艦通過台灣海峽向北航行，軍事專家解讀，美國、加拿大軍艦日前通過台海，同時南海又有颱風形成，遼寧號北上除了防颱、返回北方駐地外，也達到對台、美等國示威的效果。

日本自衛隊與美軍「利劍」聯合軍事演習廿三日登場，這項演習每兩年舉行一次，是美日最大規模的實兵演習，今年雙方共出動四萬五千人參加。法新社提到，這次美日軍演的前一周，共軍剛舉行圍台軍演。

這次美日利劍軍演，日本自衛隊將出動約三萬三千人、美軍約一萬二千人，合計四萬五千人參加，出動四十艘艦艇、三百七十架飛機等，實施聯合對艦戰鬥、統合防空飛彈防禦。日本防衛省統合幕僚監部說，澳洲、加拿大也將派員參加。

演習將在日本全境舉行，包括美日兩國的軍事基地，時間持續到十一月一日。

日本自衛隊發言人告訴法新社，在演習中，傾斜旋翼機「魚鷹」將首次飛往日本最靠近台灣的島嶼與那國島，作為「撤離」演習的一部分。這名發言人說，這是為了演練「發生自然災害時」如何將居民和遊客帶離。

正當美日軍演時，國防部昨宣布，中共海軍遼寧號航艦編隊，於前天夜間由東沙附近海域經台灣海峽向北航行。

國防安全研究院副研究員舒孝煌解讀，遼寧艦通過台灣海峽，僅帶了兩艘僚艦而非整個戰鬥群，同時為避免被觀察蒐集情報，不太可能進行艦載機起降操演，因此整趟航程應就屬北返母港的例行任務，且兼具政治宣示意義，藉以展現共軍最大的艦艇也可航行通過台灣海峽，達到對台、美等國示威效果。