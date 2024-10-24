顧立雄：中共若封鎖台海就是戰爭 國軍將進應急作戰階段

國防部長顧立雄昨天表示，中共將聯合利劍演習稱「圍台封控」，屬灰色地帶的操演性質，如果發動符合國際法上的封鎖，就屬於戰爭行為，國軍將進入應急作戰階段。

國防部昨天清晨宣布，中共海軍遼寧號航艦編隊於前天夜間由東沙附近海域經台灣海峽向北航行。顧立雄在立法院表示，遼寧號參加上周「聯合利劍—二○二四B」演習後的動向，遼寧號是沿著台海中線以西向北航行。

針對遼寧號航艦編隊廿二日晚行經台灣海峽，大陸外交部發言人林劍廿三日回應相關問題時稱，大陸航艦在「自己的領土和領海」行駛，是再正常不過的事情。

國防部、國安局等多個部會昨天受邀至立法院外交及國防委員會，針對解放軍未來可能透過「灰色地帶戰術」、「蟒蛇戰略」封鎖台灣提出專案報告。

國防部長顧立雄昨天列席立法院外交及國防委員會備詢。他表示，中共如果發動符合國際法上的封鎖，就屬於戰爭行為，國軍將進入應急作戰階段。記者潘俊宏／攝影

顧立雄：聯合利劍是操演性質

顧立雄指出，操演或演練與實際封控不同，中共稱聯合利劍軍演是「圍台封控」，但因為用「drill（演習）」稱呼，是操演性質，沒有詳細經緯度，也無公告禁航區。真正的封鎖在國際法定義是「阻止所有國家的機艦，進出敵國管轄的港口、機場或海岸線的交戰行動，通常由軍隊主導。」

顧立雄說，目前中共對台的演習未劃設禁航區、限制所有國家機艦進出，仍屬灰色地帶襲擾；若要真正實施封鎖，依據聯合國第三三一四號決議，封鎖被視為侵略，屬於戰爭行為，實施封鎖必須正式對外公告，通知所有國家包括封鎖範圍等。

顧：過台海運輸產值占全球五分之一

顧立雄強調，根據智庫CSIS（戰略與國際研究中心）統計，經過台海的海上運輸產值約占全球運輸產值五分之一，達到二點四五兆美元，影響全球經濟巨大，不只台灣仰賴能源進口，國際社會也非常仰賴台灣海峽海上運輸通道。

民進黨立委王定宇詢問「quarantine（隔離）」和「blockade（封鎖）」差異。顧立雄表示，國際法對quarantine沒具體規範，可能在特定海空域對特定貨品攔檢。以中國來說，可能是海警船以執法名義登船檢查、搜索扣押，過去在金門水域發生一次，是低於戰爭的門檻行為，我方原則上由執法部門主導。

顧立雄說，若發生國際法封鎖行為，就是禁止所有國家機艦進出台灣管轄港口、機場或海岸線，這種就是交戰行動、很嚴重；國軍屆時也會進入應急作戰階段，也都有因應計畫。

「被封鎖 國際不可能坐視不管」

中共如封鎖台海，是否期待美軍馳援？顧立雄表示，他無法回答這種假設性狀況，但國際法上如果禁止各國進入這個區域，對全球經濟影響非常嚴重，國際社會不可能坐視不管。