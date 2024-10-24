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空軍夫妻淪共諜 國防部等3單位遭糾正

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
監察院。圖／聯合報系資料照片
監察院。圖／聯合報系資料照片

空軍夫妻檔軍官孫緯與劉芸雅，經退役上校劉聖恕吸收，長期為中共情工單位刺蒐國防機密，嚴重危害國安，監察院通過糾正國防部、空軍司令部及國防大學，促請行政院及國安高層檢討改進。

監委指出，本案是近年破獲國軍潛伏共諜指標性案件，因主嫌孫緯、劉芸雅是共諜夫妻檔，且涉案人數多達八人，現役「校級」軍官就六人。且本案三名主嫌一審分別獲判，劉聖恕有期徒刑廿年、孫緯十九年六月、劉芸雅廿年六月，也是除羅賢哲共諜案外，主嫌獲判刑度最高者。

監委表示，劉聖恕任職空軍官校少校教練機教官期間，就曾透過岳父引介認識中共國安部人員，並遭吸收為中共情工單位效命。孫緯沉迷職棒簽賭財務窘迫，後來更因涉營外欠債行為不檢，因此遭劉聖恕鎖定吸收。劉芸雅見利忘義，前年十一月錄製為中共情工單位工作蒐情的錄音檔，不僅自誤害國，更牽扯其他二名舊識空軍軍官涉案遭判刑撤職，是空軍一大損失。

監委調查發現，孫緯曾任空軍保防幹部，並未接受完整、適當的保防職能相關訓練，足見空軍松山指揮部保防強度不足、屬員欠缺安全警覺，嚴重危害國軍與國家安全；國防大學各級督管幹部未詳實，竟指派與顯有風紀顧慮者，擔任漢光演習保密安全管制中心的安全督導官，導致演訓機密資訊被轉交付給中共情工，皆有疏失。

監委呼籲，院、檢、調、廉、憲與相關國安機關，應妥善運用各式科技偵查工具進行案件偵辦，全力肅清共諜及在台協力者組織與活動。

中共 國防大學 漢光演習 監察院 空軍官校

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