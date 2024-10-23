賴清德：推動全民防衛韌性是為護台 非要進行戰爭

總統府設立全社會防衛韌性委員會，引發關注。總統賴清德今天說，中國時常針對台灣軍演，台灣除提升國防戰力，也要推動全民防衛韌性，透過軍民合作的準備，讓對方不敢侵犯台灣，達到和平目的，並非要反攻大陸或是進行戰爭。

賴總統今天接見「世界華人工商婦女企管協會訪問團」時致詞指出，他將持續壯大台灣，推動跨領域經濟發展，除促進五加二產業創新，六大核心戰略產業以外，也會密切關注地緣政治變化所推升出來的新產業鍊，也就是半導體、人工智慧、軍工產業、安控產業，以及次世代通訊產業等五大信賴產業。

他強調，持續改善投資環境，讓產業更加蓬勃發展，讓世界更需要台灣，歡迎業者根留台灣、擴大投資台灣。

賴總統也說，他一直認為，偉大的國家不是人口多少、土地多大、武器強大，而是這塊土地上不分族群與先來後到，都能平安快樂在土地上生活，這才是偉大國家，因此希望經濟成長果實能與社會共享，尤其能照顧到需要的人。

他表示，感謝訪團曾組團到美國國會進行叩門之旅，為台灣參與聯合國世界衛生組織發聲，大力協助台灣的國際參與，台灣未來會持續跟國際社會合作，共同面對疫情、氣候變遷、威權主義擴張等全球性挑戰，也盼大家發揮影響力，深化台灣跟各國的合作交流，讓更多人一起認識台灣、支持台灣。

總統府下設國家氣候變遷對策委員會、健康台灣推動委員會，以及全社會防衛韌性委員會，日前都已陸續展開首次會議，不過有在野黨質疑全社會防衛韌性委員會意圖讓全民皆兵。

賴總統今天特別指出，3個委員會都是為了提升台灣國家韌性，像是全球傳染病就無法預測何時會再來，台灣必須做好準備避免措手不及；而中國不時演習，對外說法都是針對台灣，這種狀況下，台灣除提升國防戰力，也要全民團結一起，這就是為什麼要推動全民防衛韌性原因。

他強調，軍民合作目的不是要反攻大陸或進行戰爭，而是要有所準備讓對方不敢侵犯，達到和平。

賴總統提到，有人主張應該要簽和平協定，但台灣對和平協定沒有信心；他也說，有人問說為何不接受九二共識，但九二共識是一個中國原則，接受之後國家就沒了。

賴總統強調，台灣還是要靠自己，以及與國際社會合作，過去國際社會幫助台灣，未來有機會台灣也要貢獻國際。