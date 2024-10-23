國防部揭國造無人機發展 掛載武器精準彈藥增攻擊力

針對國軍無人機未來，國防部指出，發展方向將以科技取代人力、火力取代兵力，提高作戰效益，發展AI人工智能化、自動感測目標分配等技術，研製發展各類滯空彈藥，以無人機掛載武器或精準彈藥，提升即時攻擊能力。

立法院外交及國防委員會明天邀請國防部長顧立雄報告「國軍無人機運用現況與未來發展機會及挑戰，並就協助中科院推動民雄航太暨無人機產業園區的開發作業進度及概況」，並備質詢。書面報告已送抵立委國會辦公室。

國防部表示，中科院騰雲無人機完成3次研發測評、銳鳶2型通過測評及精進項目驗證、紅雀3型已完成測評報告送海軍備查；後續依軍種需求及國防預算配賦進行量產，以提升國防整體戰力。

對於中科院民雄航太暨無人機產業園區發展策略，國防部說明，將導入低速風洞及AI算力中心，以設計測試服務吸引產業進駐；客製化場域設計，減少產業進駐障礙與區內營運成本；設立產氫儲能韌性電網，有效調節尖離峰電力，達成低碳排核心目標。

對於國軍無人機未來發展，國防部表示，未來無人機發展方向將以科技取代人力、火力取代兵力，提高作戰效益，第一是藉中科院研發團隊、民間新創技術能量及國際科技合作，發展AI人工智能化、自動感測目標分配等技術。其次是研製發展各類滯空彈藥，結合傳統曲、直射火力，以提升攻擊效能；第三是掛載武器或精準彈藥的無人機，以提升對敵臨機及高價值目標即時攻擊能力。