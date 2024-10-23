顧立雄：美國維持台海戰略模糊 藉此進行嚇阻

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）日前表示，如果中國「進入」台灣，他將對中國徵收額外關稅。針對中國若入侵台灣美國是否出兵，國防部長顧立雄今天表示，美國迄今為止仍維持戰略模糊政策，藉此進行嚇阻。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部及相關部會報告「針對解放軍未來可能透過『灰色地帶戰術』和『蟒蛇戰略』對台灣封鎖之國安危機及如何確保關鍵物資自主、關鍵產業、基礎設施、能源自主、民生物資、糧食安全及醫療物資供應無虞之應處作為」，並備質詢。

國民黨立委賴士葆質詢指出，川普5月曾提及若中國在他任內入侵台灣，他會轟炸北京作為回應，但近期川普改口稱中國入侵台灣，將對中國徵收額外關稅，這種做法就和美國對待烏克蘭一樣，只願意制裁俄羅斯，不幫烏克蘭打仗，只給烏克蘭武器，和對待台灣幾乎一樣，詢問顧立雄的看法。

顧立雄表示，美國迄今為止仍然維持戰略模糊政策，戰略模糊政策的意思就是指不能夠排除美國可能出兵，也不可能排除美國不出兵，維持戰略模糊藉此進行嚇阻，這是迄今為止美國政府的態度。

至於台灣是否也要戰略模糊，顧立雄說，台灣沒有要反攻大陸，就是守勢作戰的一方，要的就是拒止中國可能的全面侵犯，一旦發生全面侵犯，讓中國的全面侵犯失敗，國軍平時應對灰色地帶襲擾，捍衛領土、領空、領海，戰時就是讓中國侵台行動失敗，「這是我們非常清楚的戰略」。

賴士葆追問，國軍是否有能力突破中國可能對台灣進行的封鎖。顧立雄回應，當中國對台灣進行封鎖，國軍就已經進入應急作戰階段，要準備交戰作為，讓中國的封鎖行動不會成功，「我個人認為，要封鎖沒有那麼簡單」，國軍有能力保衛國土，進行反封鎖相關作為，也應該要有具備反封鎖能力。