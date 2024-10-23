空軍夫妻檔沉迷簽賭淪共諜 監院糾正國防部等3單位

監委浦忠成今天表示，空軍夫妻檔軍官孫緯與劉芸雅，經退役上校劉聖恕吸收，長期為中共情工單位刺蒐國防機密，嚴重危害國安，監察院通過糾正國防部、空軍司令部及國防大學，促請行政院及國安高層檢討改進。

監察委員浦忠成、林文程、蔡崇義透過新聞稿表示，監察院外交及國防、司法及獄政委員會聯席會議17日審議通過3人調查報告，針對空軍孫緯中校、劉芸雅少校夫妻檔軍官，被退役空軍上校劉聖恕吸收，長期為中共情工單位刺蒐國防機密，通過糾正國防部等單位。

監委指出，本案是近年破獲國軍潛伏共諜的指標性案件，因主嫌孫緯、劉芸雅是共諜夫妻檔，且涉案人數多達8人，現役「校級」軍官就有6人，是近年最多。此外，本案3名主嫌一審分別獲判劉聖恕有期徒刑20年、孫緯有期徒刑19年6月、劉芸雅有期徒刑20年6月，也是除羅賢哲共諜案外，主嫌獲判刑度最高者。

監委表示，本案從國防部在民國107年1月接獲檢舉，直至檢調啟案偵破，前後歷經5年之久，監察院對於政戰局保防人員的不懈努力，給予高度肯認。

調查發現，早在90餘年間，劉聖恕任職空軍官校少校教練機教官期間，就曾透過岳父引介認識中共國安部人員陳若宸（化名），並遭吸收為中共情工單位效命。直到102年2月劉聖恕退役後，就計畫性運用軍中人脈，篩選具教官師生情誼等人員列為優先拉攏對象，伺機在台物色、吸收經濟狀況不佳的現役軍人，進而發展刺密蒐情管道。

監委指出，孫緯因沉迷職棒簽賭導致財務窘迫，後來更因涉營外欠債行為不檢，因此遭劉聖恕鎖定、在105年間吸收。劉芸雅見利忘義，在111年11月錄製為中共情工單位工作蒐情的錄音檔，不僅自誤害國，更牽扯其他2名舊識的空軍軍官涉案，因而遭判刑撤職，其中包含1名飛官，無異是空軍的一大損失。

調查發現，孫緯曾任空軍保防幹部，竟涉及職棒簽賭，且其任職前與任職中，並未接受完整、適當的保防職能相關訓練，足見空軍司令部的保防選員與教育訓練有欠嚴謹完善。空軍松山指揮部保防強度不足、屬員欠缺安全警覺，嚴重危害國軍與國家安全。

監委指出，國防部各機關橫向聯繫不足，且國防大學各級督管幹部未詳實知官識兵，竟指派與顯有風紀顧慮的孫緯結婚的劉芸雅，擔任111年度「漢光演習」保密安全管制中心的安全督導官，使劉芸雅得以利用職務之便，刺蒐演訓機密資訊，並輾轉交付給中共情工。

監委說明，國防部每月定期召開「部務會報」，劉芸雅擔任國防大學總務處少校採購官期間，理論上不可能、也不應觸屬於空軍松山指揮部有關「漢光演習」的機密文件。卻因這些機密文件是國防部「部務會報」的一部分，劉芸雅收到整份資料發現其中有其他單位的機密文件，因此影印後攜回家中，肇衍機密外流情事，已責成國防部全面清查究責。

監委呼籲，院、檢、調、廉、憲與相關國安機關，應妥善運用各式科技偵查工具進行案件偵辦，全力肅清共諜及在台協力者組織與活動，積極擴大國安案件的偵辦成果。