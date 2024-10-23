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因應中共封鎖威脅 經部：有信心天然氣存量增至14天

中央社／ 台北23日電

因應中共對台封鎖等極端情況，經濟部今天表示，已經規劃3個天然氣接收站，若順利完成將能讓天然氣安全存量天數，從現有8天提升為14天，已經除役的燃煤電廠將規劃為國安緊急備用機組。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部顧立雄及相關部會報告「針對解放軍未來可能透過『灰色地帶戰術』和『蟒蛇戰略』對台灣封鎖之國安危機及如何確保關鍵物資自主、關鍵產業、基礎設施、能源自主、民生物資、糧食安全及醫療物資供應無虞之應處作為」，並備質詢。

民進黨立委羅美玲質詢指出，2023年台灣96.7%能源仰賴進口，能源法定安全庫存天數分別為原油90天、煤炭30天、天然氣8天，天然氣法定安全存量，相較原油、煤炭低，但是台灣2025年的電力結構，天然氣發電占比將達50%，若遭遇中共封鎖，台灣該如何處置。

經濟部國營司長胡文中表示，目前實際存量都高於法定存量，天然氣確實比較少，所以經濟部已規劃3個天然氣接收站，若3座接收站皆順利完成，天然氣安全存量14天以上沒有問題，若台灣遭到封鎖，估計用電量會減少，實際存量將比14天還要多。

至於14天安全存量是否足夠，胡文中說明，經濟部有規劃如果在非常極端狀態，目前規劃一些除役燃煤電廠，可能轉變成國安緊急備用機組，因為煤存量遠高於天然氣存量。

胡文中提到，目前第四天然氣接收站的環評遇到困難，但五接、六接與七接的環評順利，經濟部有信心達到存量14天目標。

羅美玲指出，台灣進口的油品69.1%來自中東，而中國是世界上最大石油進口國，是否會擔心中東受到中國壓力，停止向台灣提供石油。

胡文中說明，台灣石油採購多元化，雖然中東比重高，但從美國等國進口比重增加中，多元化沒有停止過，將來會提高比例，還有向鄰近國家印尼等國進口。

針對油品在台灣遇到封鎖時的配給計畫，胡文中表示，若進入封鎖狀況，政府有動員物資準備相關計畫，經濟部會做調配，計畫上為國防第一優先，第二民生必需，第三是跟民生必需品製造產業相關。

中共 國安 國防部 立法院 解放軍 顧立雄

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