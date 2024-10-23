中科院：鎮海火箭搭配非致命彈種 可嚇阻中國海警

中科院長李世強今天表示，海巡配備的鎮海火箭彈，分別有音爆彈、髒彈等不同彈種，在面對中國海警、民兵時，可以使用這2種非致命武器達到威嚇效果。

國防部、國安局等多個單位，上午赴立法院外交及國防委員會專案報告「針對解放軍未來可能透過『灰色地帶戰術』和『蟒蛇戰略』對台灣封鎖之國安危機及如何確保關鍵物資自主、關鍵產業、基礎設施、能源自主、民生物資、糧食安全及醫療物資供應無虞之應處作為」，並備質詢。

10月14日的中共「聯合利劍-2024B」軍演，中國海警也加入，出動編隊在台灣周邊巡航管控。海巡署副署長謝慶欽10月14日曾說明，海巡在中共軍演期間，全程以2艘海巡艦艇監控1艘中共海警船，若有海警船意圖登檢水域內的民用漁船及商船，海巡會立即應處。

民眾黨立委林憶君今天質詢表示，海巡艦艇配有鎮海火箭彈，是否有實際運用經驗。謝慶欽說，火箭彈有不同的彈種，除了訓練的實彈射擊外，目前並未在執勤時實際射擊，而海巡也有槍械使用條例，會視個案狀況妥適運用。

李世強說明，鎮海火箭彈有音爆彈、髒彈（油漆、染色劑）等不同彈種，讓海巡在面對數量龐大的中國海上民兵時，可使用這2種非致命武器達到威嚇效果。

鎮海火箭彈系統是國家中山科學研究院研發的武器系統，由6組7聯裝2.75吋火箭發射管組成，可依任務裝填不同種類的火箭彈，以滿足軍事與執法單位的需求。