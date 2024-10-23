快訊

藍營中市黨部副主委葉欲立捲性騷疑雲 請辭獲准發聲了

評議遲未現身…最高法院法官蔡憲德中風昏迷 送醫急救中

中科院：鎮海火箭搭配非致命彈種 可嚇阻中國海警

中央社／ 台北23日電

中科院長李世強今天表示，海巡配備的鎮海火箭彈，分別有音爆彈、髒彈等不同彈種，在面對中國海警、民兵時，可以使用這2種非致命武器達到威嚇效果。

國防部、國安局等多個單位，上午赴立法院外交及國防委員會專案報告「針對解放軍未來可能透過『灰色地帶戰術』和『蟒蛇戰略』對台灣封鎖之國安危機及如何確保關鍵物資自主、關鍵產業、基礎設施、能源自主、民生物資、糧食安全及醫療物資供應無虞之應處作為」，並備質詢。

10月14日的中共聯合利劍-2024B」軍演，中國海警也加入，出動編隊在台灣周邊巡航管控。海巡署副署長謝慶欽10月14日曾說明，海巡在中共軍演期間，全程以2艘海巡艦艇監控1艘中共海警船，若有海警船意圖登檢水域內的民用漁船及商船，海巡會立即應處。

民眾黨立委林憶君今天質詢表示，海巡艦艇配有鎮海火箭彈，是否有實際運用經驗。謝慶欽說，火箭彈有不同的彈種，除了訓練的實彈射擊外，目前並未在執勤時實際射擊，而海巡也有槍械使用條例，會視個案狀況妥適運用。

李世強說明，鎮海火箭彈有音爆彈、髒彈（油漆、染色劑）等不同彈種，讓海巡在面對數量龐大的中國海上民兵時，可使用這2種非致命武器達到威嚇效果。

鎮海火箭彈系統是國家中山科學研究院研發的武器系統，由6組7聯裝2.75吋火箭發射管組成，可依任務裝填不同種類的火箭彈，以滿足軍事與執法單位的需求。

中共 共軍 國防部 海巡署 火箭 聯合利劍 解放軍

延伸閱讀

光速火箭登錄興櫃 順利拉開蜜月行情序幕

首檔香水股 光速火箭23日登興櫃

氣象署：潭美颱風今可能生成 周四北轉是關鍵不排除發海警

福建海警用閩南語喊話台船 網友研究是哪裡的腔調

相關新聞

陸智庫起底我雄二、雄三部署 外交政策：開戰數秒之間將被摧毀

美國期刊《外交政策》（Foreign Policy）網站21日刊出長篇分析文，指今年520賴清德總統就職後，中共發動「聯...

顧立雄：美國維持台海戰略模糊 藉此進行嚇阻

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）日前表示，如果中國「進入」台灣，他將對中國徵收額外關稅。針對中國若入...

部隊鍋 EP190｜軍中的非典型伙食 三餐之外的夜宵、長官們的小鍋是在吃什麼？

軍中伙食只有大鍋炒？那就是你吃得太少。除了三餐之外，誰有正大光明吃宵夜的權利？大長官們的伙食會跟一般官兵不一樣嗎？同樣的菜居然有不同口感是怎麼回事？本集邀請到前空軍新聞官王鳴中來聊聊軍中的伙食。

海軍艇載熱像儀檢測維護執行中 突擊快艇近海飛馳

海軍司令部今日公布一項「艇載熱像儀檢測維護」決標案，由原廠派員來台檢測海軍陸戰隊M109突擊艇所配備的SF230型的熱像...

獨／海軍新型救難大武艦完成海試 今低調交艦

由台船建造大武級救難艦首艘大武艦（571），在未事先對外預告下，今日在台船高雄廠區低調交艦給海軍。海軍上午證實上情。

國軍即食加熱餐盒納戰備存糧 專家：吃飽吃巧保士氣

對國防部頒訂外離島地區糧秣戰備存糧調增政策，國防安全研究院戰略及資源研究所蘇紫雲表示，此舉明顯是應對中共近年環島軍演、聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。