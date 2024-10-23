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若中共封鎖台灣 顧立雄：國軍進入應急作戰階段

中央社／ 台北23日電

中共日前發動「聯合利劍-2024B」圍台軍演，國防部顧立雄今天表示，聯合利劍是操演性質，若中共採國際法上的封鎖行為，禁止任何國家機艦進入台灣港口、機場，就是戰爭行為，國軍將進入應急作戰階段，國軍對於反封鎖有具體規劃。

國防部、國安局等多個單位，上午赴立法院外交及國防委員會專案報告「針對解放軍未來可能透過『灰色地帶戰術』和『蟒蛇戰略』對台灣封鎖之國安危機及如何確保關鍵物資自主、關鍵產業、基礎設施、能源自主、民生物資、糧食安全及醫療物資供應無虞之應處作為」，並備質詢。

民進黨立委羅美玲質詢關切，中國若長期封鎖台灣，國防部的因應做法。

顧立雄說，中共聯合利劍軍演稱「圍台封控」，但其實是操演性質，因為中共是用drill（演習）稱呼，所以是操演性質，沒有劃定詳細經緯度，也沒有公告禁航區；所謂真正的封鎖，在國際法定義是阻止所有國家的機艦，進出敵國管轄的港口、機場或海岸線的交戰行動，通常由軍隊主導。

顧立雄表示，目前中共對台的演習是灰色地帶襲擾，因為沒有在台海劃設禁航區、限制所有國家機艦進出，若要真正實施封鎖，依據聯合國第3314號決議，封鎖是被視為一種侵略行為，屬於戰爭行為，實施封鎖要正式對外公告，通知所有國家包括封鎖範圍等。

針對封鎖的影響，顧立雄說明，不只是台灣仰賴能源進口，國際社會也非常仰賴台灣海峽海上運輸通道，影響全球經濟非常巨大，若中共對台進行國際法定義的封鎖行為，屬於戰爭行為態樣，國軍進入應急作戰階段，國家的防衛韌性要展開。

民進黨立委王定宇詢問quarantine（隔離）、blockade（封鎖）的差異。顧立雄表示，國際法對quarantine（隔離）沒有具體規範，特定海空域可以對特定的貨品進行攔檢，以中國來說，可能是海警船以執法名義，進行登船檢查、搜索扣押等，過去金門水域發生過一次，這是低於戰爭的執法行為。

顧立雄說，若發生國際法上的封鎖行為，就是禁止所有國家的機艦，進出台灣管轄港口、機場或海岸線，這種就是交戰行動，很嚴重，因為對全世界造成影響，不管是印太或全球，都不可能坐視不管；國軍屆時也會進入應急作戰階段，國軍對於反封鎖有具體規劃，人員、部隊、武器等相關配置部署等，都有因應計畫。

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