國軍即食加熱餐盒納戰備存糧 專家：吃飽吃巧保士氣

對國防部頒訂外離島地區糧秣戰備存糧調增政策，國防安全研究院戰略及資源研究所蘇紫雲表示，此舉明顯是應對中共近年環島軍演、聯合利劍演習海上封鎖的威脅。特別是中共將金、馬、乃至東引等外離島列為封鎖孤立對象，以截斷運補。因此增加戰備儲糧的儲備可強化外離島的防禦韌性。

他提醒，現代作戰不只是讓官兵吃飽而已，考量2023年3月間馬祖因民間運補船故障導致補給斷航，馬防部官兵雖有戰備糧食供應，但連續3週的大米與罐頭仍導致部分官兵士氣受損，因此在沙灘留字爆料。此凸顯除戰備儲糧的數量外仍須考量「肚皮士氣」，因此各國無不研發「戰場美味」甚至舉行軍隊料理比賽。

蘇紫雲說，具體做法包括籌獲更多樣的野戰口糧、即熱食品、料理食譜等，確保部隊處於緊急狀態時，仍可「吃飽也要吃巧」確保士氣。此舉雖會多耗經費，但可溫暖官兵士氣，可說是根本投資。此為美軍視諾曼第登陸最重要的補給為「冰淇淋機」、「可樂」等精神糧食， 更何況台灣為美食王國，食品工業也發達，可更多元的結合社會韌性的發展滿足軍民緊急食品的需求。